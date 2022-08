Sarà un assessore regionale entrato in quota tecnica a guidare la lista di Forza Italia a Ragusa.

Un caso unico

Si tratta di una assoluta novità che sottolinea la necessità del richiamo alla competenza nella politica.

Daniela Baglieri, assessore all’energia e ai servizi di pubblica utilità nel governo regionale dal febbraio 2018, è docente di economia all’università di Messina e ha svolto tra l’altro l’incarico di presidente dell’aeroporto di Catania.

Onorata dalla fiducia

“Mi sento onorata della proposta di candidatura che ho accettato per l’affetto verso la mia provincia di nascita e per l’impegno che mi prometto di conferire rispetto alle sfide che la nostra società si trova ad affrontare”.

“L’entità dei problemi attuali richiede soluzioni che non sono rinvenibili in semplici slogan. La messa a terra delle risorse stanziate con il PNRR, il tema del caro-energia e della transizione energetica, impongono un impegno totale e collettivo che si unisce ad una necessaria visione di prospettiva che non può limitarsi al giorno delle elezioni”.

Temi da affrontare per Ragusa

“Questi temi nella provincia di Ragusa, da sempre molto speciale per la struttura socio-economica, acquistano particolare rilievo poiché le risorse economiche del PNRR debbono supportare la competitività delle aziende ragusane e consolidare il benessere della collettività. È quindi un’occasione da non perdere ed è necessaria la competenza per una spesa veloce ed efficiente”.

Forza Italia: i candidati di tutte le province

RAGUSA: Daniela Baglieri, Vincenzo Cannizzaro, Giovanni Cugnata, Marco Greco.

ENNA: Luisa Lantieri, Francesco Paolo Occhipinti

CALTANISSETTA: Michele Mancuso, Rosa Cirrone, Salvatore Sammito

SIRACUSA: Edy Bandiera, Corrado Bonfanti, Irene Ferrauto, Riccardo Gennuso, Concetta Morello

AGRIGENTO: Riccardo Gallo Afflitto, Margherita La Rocca Ruolo, Vincenzo Fontana, Alessandra Fiaccabrino, Luigi Salvaggio, Antonio Vincenti