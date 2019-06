Il commento del segretario nazionale

“Esprimo grande soddisfazione per l’ingresso di Danilo Lo Giudice nella famiglia dell’Udc della Sicilia. E manifesto tutto il mio apprezzamento per il lavoro di inclusione che stanno ponendo in essere i nostri dirigenti e rappresentanti delle istituzioni dell’ARS”. Lo afferma in una nota il segretario nazionale Udc Lorenzo Cesa commentando l’adesione all’Udc del deputato dell’Ars, Danilo Lo Giudice.

“Infatti negli ultimi giorni sono numerosi gli amministratori locali che manifestano una scelta chiara aderendo al nostro partito – ha aggiunto -. Ciò testimonia la voglia di centro, che si traduce in competenza e concretezza di una forza politica che non rinuncia alla propria identità di democratici cristiani”.