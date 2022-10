In manette a Palermo un uomo e una donna

Gli agenti di polizia dello Stato hanno arrestato un uomo di 29 anni e una donna che di notte con cesoia, tenaglia e piede di porco hanno divelto e portato via 600 euro da un distributore di materiale sanitario di una farmacia di via Empedocle Restivo, a Palermo. Il “colpo” non è andato a buon fine grazie ad un residente che ha assistito alla scena e ha chiamato gli agenti. I due sono stati bloccati dai poliziotti poco distanti dalla farmacia in via Emilia con gli zaini pieni di refurtiva e gli arnesi utilizzati per scassinare il distributore. Il materiale è stato restituito al farmacista.

I riscontri

Il materiale ritrovato addosso ai due è certamente riconducibile alla farmacia e la descrizione dei ladri resa dal testimone, autore della coraggiosa segnalazione alle forze dell’ordine, corrisponde ai due giovani, così come la via Emilia dove i due sono stati fermati è la direttrice di fuga segnalata agli agenti da chi ha visto compiere il furto. Quando i poliziotti hanno fermato i due pedoni, perfettamente corrispondenti ai ladri segnalati, hanno effettuato una perquisizione che ha consentito di rinvenire una gran quantità di dispostivi sanitari, una gettoniera, riconducibile a quella in uso alla macchinetta erogatrice, nonché cacciaviti, cesoia, tenaglia ed addirittura un palanchino.

La convalida dell’autorità giudiziaria

Il complesso di questi elementi ha determinato i poliziotti a trarre in arresto i due, in quanto gravemente indiziati di aver compiuto poco prima il furto. Il materiale rinvenuto è stato riconsegnato al proprietario della farmacia ed il provvedimento di arresto è stato convalidato dall’autorità giudiziaria.

Il singolare furto

In questi giorni si è consumato sicuramente un singolare furto proprio ai danni di un distributore automatico nel Catanese. Ad essere stata rubata la marijuana legale. L’autore però non è riuscito a farla franca, tradito dal suo eccessivo nervosismo e da qualche movimento sospetto. Alla vista di una pattuglia dei carabinieri ha fatto inversione di marcia ma la sua manovra non è sfuggita ai militari dell’arma. Ne è nato un inseguimento ma il ladro ha finito però per imboccare un vicolo cieco. In pratica si è messo in trappola da solo. Una volta bloccato i carabinieri hanno perquisito l’auto e i sospetti hanno trovato conferme. Nel bagagliaio trovate numerose bustine di marijuana legale che, da successivi accertamenti, sono risultate rubate da un distributore automatico. Nel veicolo trovati anche vari arnesi utili allo scasso che verosimilmente sarebbero stati utilizzati per poter scardinare la macchinetta.