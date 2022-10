I carabinieri lo hanno rintracciato dopo un inseguimento nel Catanese

Ha spaccato un distributore automatico nel Catanese per rubare marijuana legale. L’autore però non è riuscito a farla franca, tradito dal suo eccessivo nervosismo e da qualche movimento sospetto. Alla vista di una pattuglia dei carabinieri ha fatto inversione di marcia ma la sua manovra non è sfuggita ai militari dell’arma. Ne è nato un inseguimento ed ha finito però per imboccare un vicolo cieco. In pratica si è messo in trappola da solo. Una volta bloccato i carabinieri hanno perquisito l’auto e i sospetti hanno trovato conferme. Nel bagagliaio trovate numerose bustine di marijuana legale che, da successivi accertamento, sono risultate rubate da un distributore automatico. Nel veicolo trovati anche vari arnesi utili allo scasso che verosimilmente sarebbero stati utilizzati per poter scardinare la macchinetta.

Le accuse

La notte scorsa i carabinieri della sezione radiomobile di Gravina di Catania hanno denunciato per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale un 20enne pregiudicato di Mascalucia. E’ accaduto durante un servizio di controllo mirato alla prevenzione e contrasto dei reati predatori nel centro abitato di San Giovanni La Punta. I militari notato un giovane alla guida di una utilitaria, che alla loro vista, si è subito allontanato a gran velocità.

I sospetti

Insospettiti dalla manovra, i carabinieri si sono immediatamente messi all’inseguimento del ragazzo, la cui fuga è terminata in un vicolo cieco, dove ha abbandonato la vettura, per tentare ancora di scappare a piedi. Il giovane è stato quindi bloccato dai militari che all’interno del bagagliaio dell’automobile hanno trovato, ben nascosti, arnesi da scasso, una cesoia e 44 confezioni di marijuana legale di diverse marche. Tutto il materiale è stato sequestrato.

Gli accertamenti ed il furto

Effettuati quindi gli accertamenti per comprendere la reale provenienza di tutto quel materiale, è emerso che le bustine di marijuana erano state poco prima rubate da un distributore di marijuana legale situato nelle vicinanze.