ieri il decreto firmato dal ministro centinaio

Con riferimento a quanto riportato in questi giorni dalla stampa, relativamente alla mancanza della Sicilia fra le nove

regioni beneficiarie degli aiuti per il maltempo previsti dal decreto firmato ieri dal Ministro delle Politiche Agricole, Gian Marco Centinaio, l’Assessore per l’Agricoltura, Edy Bandiera, precisa che: “Nessuna esclusione è stata operata per la Sicilia, per i recenti eventi alluvionali di ottobre e novembre ultimo scorso”.

“Il riparto cui si fa riferimento è relativo ai primi nove mesi del 2018, periodo per il quale non abbiamo registrato nostri danni declarati dal Ministero, eccezion fatta per circoscritti eventi atmosferici, per i quali, il Ministero, in armonia con le disposizioni normative che disciplinano la materia risarcitoria, non ha erogato somme, in quanto danni assicurabili e pertanto non risarcibili – precisa Bandiera – Proprio alla luce di tale ragione per i danni dell’alluvione, abbiamo chiesto e ottenuto dal Ministero delle Politiche Agricole la deroga al piano assicurativo per i gravi danni subiti dagli agricoltori a causa del maltempo abbattutosi sull’Isola a partire dal mese di ottobre del 2018. Gli interventi compensativi, saranno pertanto risarcibili non appena lo Stato e l’Europa, attraverso l’attivazione degli appositi fondi, metteranno a disposizione le risorse”.