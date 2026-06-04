Intervento dell'Amap per riparare il guasto

Una giornata difficile per la rete idrica di Palermo, interessata da due distinti incidenti che stanno costringendo l’Amap a interventi straordinari per limitare i disagi alla cittadinanza. Il primo episodio si è verificato nei pressi dello svincolo di Bonagia, dove una delle più importanti tubazioni di alimentazione della città è stata danneggiata durante la posa di cavi elettrici da parte di una ditta terza che opera in appalto.

A causa dei danni provocati da un’impresa, si prospettano disservizi nell’erogazione dell’acqua in diverse zone.

I quartieri interessate dal potenziale stop o dai cali di pressione sono i distretti di Villagrazia Basso, Borgo Ulivia, Roccella-Santa Rosalia-Basile e Calatafimi Bassa.

Il piano di emergenza e i lavori di riparazione a Bonagia

Per ridurre al minimo l’impatto sugli utenti, i tecnici dell’azienda acquedotti hanno attivato immediatamente un sistema di alimentazione alternativo che al momento però non ha portato acqua nelle abitazioni. Questa manovra solutiva potrebbe determinare, in via del tutto transitoria, un lieve incremento della torbidità dell’acqua distribuita nelle condotte, un fenomeno che comunque i tecnici assicurano tenderà a normalizzarsi in tempi rapidi. I lavori definitivi di riparazione della grande tubazione danneggiata a Bonagia sono stati programmati per le prime ore di domani mattina, giovedì 4 giugno.

Disagi anche in centro per un imprevisto nei cantieri del Pnrr

Un secondo problema ha interessato un’altra area della città a causa di un imprevisto sorto durante i lavori di completamento della nuova rete idrica di Palermo, un’opera strategica finanziata con i fondi del Pnrr. Per far fronte a questa emergenza, l’Amap ha dovuto abbassare repentinamente il livello del serbatoio San Ciro.

Di conseguenza, già dalle prossime ore si potranno registrare cali di pressione significativi, in modo particolare nelle zone strutturalmente più elevate dei distretti Oreto-Stazione e Centro Storico. La mappa dei potenziali disagi è delimitata dal perimetro urbano compreso tra via Crispi, via Messina Marine, viale Amedeo d’Aosta, via Buonriposo, via Sergi, via del Vespro, via Giuffrè, via G. Lodato, Corso Re Ruggero, Corso Alberto Amedeo, via Volturno e via Cavour.

Modifiche ai turni di erogazione e monitoraggio della qualità dell’acqua

Nel tentativo di bilanciare la pressione e garantire l’approvvigionamento, l’Amap ha deciso di modificare il calendario della distribuzione: l’erogazione idrica nel distretto Brancaccio-Romagnolo, inizialmente prevista per la giornata di domani, è stata anticipata a oggi.

Anche in questo caso, l’azienda avverte che la successiva riattivazione della normale erogazione idrica potrebbe trascinare con sé piccole impurità, causando una temporanea opacità dell’acqua corrente. Il personale della società partecipata resterà sul campo fino alla completa risoluzione delle criticità e al ritorno alla regolare gestione delle reti.