Il questore di Palermo ha disposto tre Daspo Willy contro tre giovani, uno minorenne, che si sono scagliati contro i carabinieri durante un controllo in un pub a Carini (Palermo). L’aggressione a calci e pugni è avvenuta lo scorso mese di novembre. I tre giovani, che già nelle serate precedenti avevano generato momenti di tensione tanto da far intervenire il servizio d’ordine del locale, erano stati arrestati dai carabinieri accusati di resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali. Il divieto impedisce ai destinatari l’accesso a un’area territoriale del comune di Carini, dove è avvenuta l’aggressione per due anni per i maggiorenni e diciotto mesi per il minorenne. E’ vietato anche l’accesso a tutti i locali di pubblico trattenimento ovvero esercizi pubblici con licenza rilasciata dal questore della provincia di Palermo per ballo e spettacoli presenti nell’intera provincia.

Rissa in un locale a San Leone

Sono stati ritenuti responsabili di una rissa nei pressi di un loto locale della zona di San Leone, nella movida agrigentina ed il prefetto della Città dei Templi ha messo tre provvedimenti Dacur nei confronti di altrettanti giovani, incensurati. Tutti e tre giovanissimi: M.P. classe 2000, M.S. classe 2000, L.S. classe 1999. Il fatto risale allo scorso 21 aprile. L’episodio, per il quale i tre giovani sono stati denunciati alla competente autorità giudiziaria ha evidenziato un’idonea prognosi di pericolosità e proclività alla commissione di reati che mettono a repentaglio l’ordine e la sicurezza pubblica. Con la misura di prevenzione comminata, è stato vietato ai tre giovani l’accesso al noto esercizio commerciale a San Leone, nel viale delle Dune, per la durata di un anno. La violazione del provvedimento comporta la pena della reclusione da uno a tre anni e la multa da 10.000 a 24.000 euro.

Aggredirono polizia municipale in via Chiavettieri, daspo per tre giovani

A fine marzo, il questore di Palermo ha emesso tre provvedimenti di Daspo Willy (divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento) nei confronti un palermitano di 31anni e due di 25 anni che in via Chiavettieri hanno aggredito lo scorso 25 novembre una pattuglia della polizia municipale