Sono 385 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia, su 15.094 tamponi processati, con una incidenza del 2,5%. La Regione è al secondo posto in Italia per numero di contagi giornalieri.

Le vittime, i guariti, gli attuali positivi

Le vittime sono state 7 e portano il totale a 5.814. Il numero degli attuali positivi è di 9.988 con una diminuzione di 627 casi. I guariti sono 1.005.

La situazione negli ospedali

Negli ospedali i ricoverati sono 574, 11 in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 72, 1 in meno rispetto al bollettino precedente.

La situazione nelle singole province

La distribuzione tra le province vede Palermo con 54, Catania 169, Messina 38, Siracusa 37, Trapani 10, Ragusa 30, Agrigento 27, Caltanissetta 7, Enna 13.

Mancano i vaccini Astrazeneca alla Fiera del Mediterraneo

Disagi all’hub della Fiera del Mediterraneo per le seconde dosi del vaccino Astrazeneca. Diversi che avevano oggi l’appuntamento sono stati rimandati a domani perché le dosi del vaccino inglese sono esaurite.

“Abbiamo avuto qualche difficoltà ieri e oggi, ma da domani riprendiamo le vaccinazioni – dice il commissario Covid per la provincia di Palermo Renato Costa – Adesso stiamo registrando una nuova fase.

Proponiamo Pfizer e Moderna e chi deve vaccinarsi chiede Astrazeneca. Comunque l’attività di vaccinazione all’hub prosegue visto che ci sono le dosi di Pfizer, Moderna e Johnson&Johnson. Da domani proseguiremo anche con Astrazeneca”.

Ricordiamo che a metà maggio 50 mila dosi di Astrazeneca che erano rimaste in frigo sono state consegnate alla Puglia. Pare che le dosi sono finite dopo che sono stati somministrate centinaia di vaccini ai maturandi. Dopo una ricognizione entra stasera dovrebbero arrivare 5 mila dosi di Astrazeneca e quindi domani si ricomincia anche con il vaccino inglese.

Seconde dosi AstraZeneca, nessun allarme: una fornitura di oltre cinquemila dosi di siero anglo-svedese è in arrivo alla Fiera del Mediterraneo; un’altra è attesa per il 4 giugno. Dal 30 maggio in poi le somministrazioni riprenderanno regolarmente.

“Abbiamo avvisato i cittadini con un sms in cui viene specificata la nuova data per ultimare il vaccino: per alcuni sarà già domani (inclusi coloro i quali erano prenotati per il 28 maggio e hanno visto slittare l’appuntamento), per altri sarà nei prossimi giorni. Per chi doveva vaccinarsi con AstraZeneca dal 31 maggio in poi alla Fiera nulla cambia”, spiega il commissario Covid della Città metropolitana di Palermo Renato Costa.

Per ogni problematica resta attivo il nostro servizio di assistenza mail help.vaccinifiera@asppalermo.org. I cittadini devono recarsi in Fiera con l’sms di riconvocazione e la certificazione dell’avvenuta somministrazione di prima dose, che contiene anche la data in cui avrebbero dovuto ricevere la seconda.

“Questo vaccino è stato ingiustamente oggetto di una campagna di denigrazione – dichiara Costa -. La Sicilia, in particolare, ha risentito di alcuni casi di decessi prematuramente collegati a questo siero, nonostante mancassero evidenze scientifiche. Lo sforzo per recuperare fiducia è stato ingente ed è riuscito, come conferma l’affluenza agli ultimi open day AstraZeneca, che è andata oltre le aspettative. Questo, unito alle seconde dosi già in atto, ha provocato un temporaneo esaurimento delle scorte durato appena un pomeriggio, in una giornata in cui comunque abbiamo somministrato oltre 900 vaccini AstraZeneca. Siamo già in condizione di ripartire nelle prossime 24 ore, con la consapevolezza che è stata finalmente abbattuta una diffidenza immotivata”.