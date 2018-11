la nota del capogruppo di diventerà bellissima all'ars

«Il disegno di legge del governo Musumeci sui provvedimenti urgenti dei sindaci in materia di abusivismo edilizio nei casi di concreti rischi per la pubblica incolumità riveste un carattere di assoluta priorità. Pertanto chiediamo l’immediata convocazione della conferenza dei capigruppo dell’Ars, affinché sia subito calendarizzato per l’approvazione in aula».

Lo afferma Alessandro Aricò, capogruppo di DiventeràBellissima, aggiungendo: «Si tratta di uno strumento normativo che fornirebbe ai sindaci la potestà e il necessario supporto per lo sgombero e l’interdizione all’uso degli immobili abusivi nelle aree ad alto rischio di dissesto idrogeologico e sottoposte a vincolo di inedificabilità assoluta, laddove esista un rischio per la pubblica incolumità. Qui si tratta di salvare il nostro territorio e vite umane, non c’è più tempo da perdere».