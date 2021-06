La capogruppo del Pd alla Camera sarà in Sicilia lunedì

Un tour per la legalità in Sicilia, lunedì 14 giugno, per Debora Serracchiani, capogruppo del Pd alla Camera, organizzato con il segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo. Parteciperanno anche il vice capogruppo del Pd alla Camera, Piero De Luca, i deputati nazionali eletti in Sicilia e gli organi dirigenti del partito siciliano.

“La grande attenzione del Pd ai temi della legalità – spiega Barbagallo – e alla vicinanza con il territorio non è mai mancata. Assieme a Debora Serracchiani vogliamo ribadire la nostra vicinanza in alcuni territori in cui, ancora, la recrudescenza della criminalità organizzata si fa sentire ma in cui la reazione delle Istituzioni e dei cittadini è altrettanto vigorosa”.

Nella mattinata, tra l’altro, previsto un incontro a Belpasso con il Cavaliere Giuseppe Condorelli, che ha recentemente denunciato un tentativo di estorsione da parte della criminalità organizzata. Successivamente la delegazione PD si sposterà in piazza Umberto ad Adrano, comune in cui l’attenzione di inquirenti e investigatori è massima dopo gli omicidi, gli spari in pieno giorno e i recenti blitz antimafia. In programma anche una visita alla fattoria sociale “Gli orti del Mediterraneo” di Misterbianco realizzata in un bene confiscato alla mafia ed incontri con gli operatori economici del territorio.

Nel pomeriggio la capogruppo del PD alla Camera si sposterà a Palermo per un incontro con i dirigenti regionali e altri appuntamenti privati.