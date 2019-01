L'investimento è di 20 milioni di euro

Decathlon aprirà a Palermo, nell’ex stabilimento Coca Cola di Tommaso Natale.

Il progetto è alle battute finali e manca solo la relazione dello sportello unico Attività produttive (Suap) del Comune e l’indizione della conferenza di servizi per il rilascio delle autorizzazioni. Il via libera doveva arrivare molti mesi prima, ma per una serie di inciampi burocratici passerà qualche altra settimana prima di avere l’ok definitivo.

“Siamo ormai alle battute finali – afferma l’assessore alle Attività produttive Sergio Marino – da qualche giorno abbiamo ricevuto il via libera dall’avvocatura. Pur con qualche difficoltà a causa della mancanza di personale, e con i tempi scanditi dalla legge, siamo riusciti a istruire la pratica”.

Decathlon ha in corso l’acquisto del terreno che si concretizzerà non appena saranno date le autorizzazioni. Intanto ha già ottenuto a livello edilizio tutti i pareri positivi richiesti dalla legge. L’investimento è di 20 milioni di euro, un milione e mezzo sono gli oneri di urbanizzazione. Sarà riqualificata l’intera zona. Già lo scorso giugno il colosso francese di articoli sportivi ha incaricato la Cosan srl per la costruzione dei nuovi ambienti di 6mila metri quadrati.

“Troppi mesi per un’autorizzazione – dice Fabio Sanfratello, titolare dell’impresa Cosan srl – così si rischia di fare scappare gli investitori. Comunque, sembra che finalmente sia stata imboccata la strada giusta per concludere l’iter autorizzativo. Speriamo che venga mantenuto l’impegno e si possa passare alla farse di realizzazione del manufatto”. In Sicilia, Decathlon è presente a Catania, Milazzo, Ragusa, Melilli e San Cataldo. Nella Sicilia occidentale, lo store di Palermo sarà il primo.