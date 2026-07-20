Tensione e paura a Castronovo di Sicilia per le fiamme che già da ieri avevano tenuto in apprensione i cittadini e che avevano provocato danni ad aziende e anche ad abitazioni. Oggi la situazione è ancora più grave.

Il sindaco Vitale Gattuso ha lanciato l’allarme disperato. Sono intervenuti contemporaneamente tre Canadair e due elicotteri oltre decine di squadre antincendio a protezione delle abitazioni. Le fiamme sono scese dal costone roccioso fin dentro al paese che è stato avvolto sa una nube di fumo.

In queste ultime 24 ore nel palermitano ci sono stati incendi a Pioppo e anche a San Giuseppe Jato. “La nostra comunità ha vissuto ore di grandissima apprensione, ma la macchina dei soccorsi ha risposto con fermezza, coraggio e coordinamento gestionale”. Ha detto il sindaco di San Giuseppe Jato, Giuseppe Siviglia commentato la distruzione nella zona di Monte Jato.

Gravissimi gli incendi che hanno visto impegnati i vigili del fuoco, i forestali e la protezione civile anche nella zona di Agrigento. A Favara, a Sciacca, dove le fiamme hanno lambito la zona industriale nella località Santa Maria, a Cammarata. Un altro incendio è divampato nei pressi del Lago Arancio a Sambuca di Sicilia.

Nel territorio di Catania, roghi intensi hanno interessato la strada statale 284 nei pressi di Maletto, a poca distanza da una nota attività di ristorazione locale, e le contrade rurali di Mineo e Caltagirone. Il pericolo ha sfiorato anche le grandi arterie stradali nella parte occidentale dell’isola. Nel trapanese, un incendio di sterpaglie si è sviluppato nei pressi dello svincolo autostradale della A29 nel comune di Partanna. Interventi significativi sono stati segnalati anche a Poggioreale, in contrada Cavallaro, e a Mazara del Vallo in via San Francesco, dove le fiamme hanno minacciato la vegetazione cittadina.

Nel comune di Nissoria, in contrada Giardinelli nella provincia di Enna, l’intensità delle fiamme che hanno divorato la vegetazione locale ha reso indispensabile il supporto aereo. Fiamme anche nel messinese n contrada Manaffari a Sant’Agata di Militello. L’allerta resta altissima visto che domani è prevista una giornata ancora più calda.