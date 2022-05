Le squadre antincendio impegnate su diversi fronti

Decine di incendi oggi in provincia di Palermo. Solo nel tardo pomeriggio è stato domato l’incendio a Monreale su monte Caputo e Poggio Ridente.

Oltre ai pompieri e i forestali da terra un canadair e un elicottero hanno fatto la spola per spegnere le fiamme. Incendi sono divampati anche a Partinico, Bagheria, Misilmeri, Campofelice di Roccella, Balestrate e Altavilla Milicia. Le squadre antincendio cono state tutte impegnate sui diversi fronti. Dalle 8 di questa mattina sono stati più di 45 gli interventi per incendi di vegetazione e macchia mediterranea.

Strada statale 113 chiusa per incendio in scarpata

La strada statale 113 “Settentrionale Sicula” è provvisoriamente chiusa al traffico a Campofelice di Roccella nel Palermitano, nei pressi del km 201, per la presenza di un incendio nella scarpata stradale.

Stanno intervenendo i vigili del fuoco e il personale di Anas per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile. Da questa mattina sono in corso le operazioni di spegnimento per l’incendio divampato a monte Caputo a Monreale. Un canadair e un elicottero hanno fatto la spola per spegnere le fiamme.

Secondo incendio in questo mese

Già Monte Caputo era stato assalito da un primo incendio “stagionale” lo scorso 1 maggio. Incredibilmente in quel caso sono stati i fuochi d’artificio della festa del Crocifisso a Monreale ad aver provocato il rogo. Anche in quel caso intervennero i vigili del fuoco che spensero le fiamme mentre i carabinieri hanno avviato un’indagine. Tutto è successo in pochi minuti. Qualche gioco d’artificio sparato e visibile dalla piazza del Comune dalla folla che si era radunata per la festa ha provocato questo incendio.

Altri roghi anche nel trapanese

Le alte temperature di ieri e il forte vento di scirocco hanno alimentato anche altri incendi. Sempre ieri pomeriggio diversi incendi sono divampati nella zona di Alcamo, nel trapanese. Sono state impegnate le squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale. Le fiamme hanno finito per danneggiare diversi ettari di terreno ed è stato necessario l’invio di alcune squadre del comando provinciale di Palermo per fronteggiare i roghi. Incendi si sono verificati anche in provincia di Palermo tra Casteldaccia, Trabia e Altavilla Milicia.