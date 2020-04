Tutti i rinvii e le decisioni del Governo

Il diffondersi della pandemia da Coronavirus ha letteralmente stravolto la quotidianità. Il decreto del Governo ha pensato anche agli automobilisti in difficoltà, inserendo nel decreto Cura Italia una serie di agevolazioni e proroghe dedicate anche al mondo dell’auto. Il sito web automobile.it, ha realizzato una mini guida che riassume tutte le novità del caso che interessano gli automobilisti.

In particolare sono state prorogate le scadenze di documenti fondamentali come la patente di guida ed è stato disposto come la validità delle patenti scadute o in scadenza successivamente al 31 gennaio sarà prorogata sino al 31 agosto 2020. Il decreto ha incluso nelle proroghe anche il permesso provvisorio di guida la cui validità è stata posticipata sino al 30 giugno 2020. Il foglio rosa con scadenza compresa tra l’1 febbraio e il 30 aprile viene prorogato sino al 30 giugno 2020. Gli esami di guida teorici potranno svolgersi entro il 30 giugno 2020.

Il decreto Cura Italia ha stabilito il rinvio per i pagamenti di alcuni tributi. La Sicilia è in attesa del voto dell’Assemblea regionale per prendere la stessa decisione. Il governo ha anche deciso di autorizzare fino al 31 ottobre 2020 la circolazione dei veicoli che entro il 31 luglio dovranno essere sottoposti a revisione o a visita e prova in seguito alla modifica delle caratteristiche tecniche.

Dal 10 marzo al 3 aprile sono sospese tutte le scadenze di 60 giorni per il pagamento delle multe e di 30 giorni per la presentazione del ricorso al Giudice di Pace. I termini riprenderanno a decorrere a partire dal 4 aprile. Per il pagamento delle sanzioni in misura ridotta il termine è stato portato da 5 a 30 giorni fino al 31 maggio 2020.

La proroga riguarda anche l’assicurazione. È stato previsto che la validità della polizze RC auto fino al 31 luglio 2020 è prorogata di ulteriori 15 giorni, per un totale di 30 giorni. La documentazione relativa alla validità della ricevuta sostitutiva della carta di circolazione è stata oggetto del decreto Cura Italia che ha stabilito una proroga sino al 31 ottobre. Infine, vista l’impossibilità per le agenzie di pratiche auto di poter operare senza limitazioni, l’esecutivo ha deciso di prorogare la validità della ricevuta sostitutiva della patente, rilasciata proprio da queste agenzie, sino al 31 ottobre.