si terrà domani davanti palazzo delle aquile

“Il Pd Sicilia sarà sempre più un partito di strada. Faremo le nostre battaglie nelle istituzioni, ma staremo nelle piazze, vicino ai cittadini e ai loro bisogni, contro il governo pentaleghista, razzista e populista. Domani noi ci saremo, saremo in piazza con tutti i cittadini che hanno organizzato spontaneamente un sit-in in Piazza Pretoria alle ore 11 per protestare contro il decreto Salvini. Vi aspettiamo in tanti. A domani!”.

Così su Facebook il segretario regionale del Pd Sicilia, Davide Faraone che aderisce al sit-in spontaneo organizzato dai cittadini davanti a Palazzo delle Aquile contro il decreto Salvini e chiama il popolo dem alla mobilitazione.