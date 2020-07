Montagne di rifiuti e sporcizia ovunque

Degrado a Borgo Nuovo, a Piazza Santa Cristina, di fronte la succursale dell’ I.C Rita Levi Montalcini. Qui la situazione vicino al campo da calcio e la chiesa è davvero inaccettabile. Una montagna di rifiuti abbandonati è stata anche data alle fiamme. Tra i rifiuti anche amianto proprio davanti una scuola. Intanto parte la diffida del Movimento 5 Stelle al sindaco Orlando.

“A seguito di numerose richieste di risoluzione del problema – dicono Simona Di Gesù, Antonino Randazzo, Viviana Lo Monaco e Concetta Amella del Movimento 5 Stelle – , a cui non e’ stato dato nessun riscontro, ieri pomeriggio abbiamo incontrato un gruppo di residenti del quartiere disperati e preoccupati anche per la presenza di cemento amianto abbandonato proprio di fronte l’ingresso della scuola media”. “Abbiamo diffidato il sindaco di Palermo – continuano -, chiedendo un intervento immediato di bonifica dell’area che presenta oltre a rifiuti ingombranti e speciali anche rifiuti pericolosi prevedendo pure misure di controllo del territorio”.

Ma la situazione non va di certo meglio in altre zone del Capoluogo e sono tante le segnalazioni che arrivano a BlogSicilia. In via Generale Rodolfo Corselli, ai margini della zona industriale del quartiere di Brancaccio, è presente una struttura in cui regnano abbandono e degrado. E’ quanto testimoniano le foto inviate da un lettore. Questa volta sotto i riflettori di una Palermo abbandonata c’è una grande struttura, una ex scuola vuota, come spiega il lettore, da oltre 30 anni. Un luogo diventato terra di nessuno, anzi, qualcuno a dire il vero c’è: i topi.

Da quello che si legge nella segnalazione, infatti, è un branco di roditori a dominare incontrastato l’ex plesso scolastico. Sporcizia e rifiuti, come testimoniano le foto, sono presenti anche lungo le strade attigue.

Non solo a Brancaccio però si possono trovare situazioni simili. Lunedì 6 luglio alle 21 a Piazza Indipendenza è in programma una fiaccolata di protesta contro il degrado, l’incuria e la non sicurezza del tratto compreso tra Corso Calatafimi, Piazza Indipendenza e il cortile Criscione.

A Palermo, ironia della sorte, il degrado ambientale regna anche davanti alla sede dell’agenzia regionale per la protezione dell’ambiente. Sono diversi i cumuli si rifiuti, fatti di cartacce, plastica, lattine. I rifiuti davanti la sede dell’agenzia regionale per la protezione dell’ambente stazionano da giorni, indisturbati, davanti ai grandi cancelli. Non solo rifiuti per terra ma anche all’interno dei vasi che contengono le piante ornamentali sono presenti rifiuti di vario genere.