Illuminazione inesistente, rifiuti e grosse buche sul manto stradale. Questo lo scenario che si presenta a chi passa per via Colonna Rotta proseguendo su via Imera, in un tratto di strada che comprende i cantieri per il passante ferroviario. Circa 400 metri, partendo dall’angolo tra corso Alberto Amedeo e via Colonna Rotta, completamente al buio nelle ore notturne con marciapiedi occupati da automobili e una lunga scia di rifiuti ai margini della strada. A denunciare la situazione un cittadino esasperato che da tempo segnala un grave pericolo di incolumità pubblica.

Pericolo per la sicurezza dei passanti

“Manca ormai da mesi l’illuminazione pubblica nella più totale indifferenza delle istituzioni – racconta un cittadino a BlogSicilia – il rischio per i pedoni è reale, dal momento che devono camminare al buio, in mezzo alla strada per l’impraticabilità dei marciapiedi e su una strada piena di buche – aggiunge – le responsabilità stanno tutte in capo all’amministrazione comunale”.

Una condizione resa ancora più pericolosa da una carreggiata dissestata e piena di buche, nonché da marciapiedi impraticabili, occupati in pianta stabile da auto e mezzi commerciali parcheggiati in divieto di sosta, spesso perfino sopra i marciapiedi stessi. A peggiorare il quadro, il tratto di Via Imera che con le prime piogge si allaga completamente, rendendo impossibile il passaggio dei pedoni.

“Nessuna risposta dalle istituzioni”

Nonostante le ripetute sollecitazioni , racconta il cittadino, nessuna risposta è stata data dagli organi competenti, lasciando il problema in sospeso.

“Da tempo invio Pec al sindaco, alla polizia municipale e ai vari servizi, ma nulla si è mosso – ha sottolineato – la strada è una importante arteria a ridosso di piazza Indipendenza e Porta Nuova, vi circolano tantissimi pedoni sia residenti che turisti ma pare che agli amministratori la cosa proprio non interessi – conclude – non si può ogni sera, col buio, rischiare costantemente la vita per il disinteresse di chi amministra”.