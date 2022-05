A Palermo dal 13 al 15 maggio

Degusti Arte si terrà a Palermo dal 13 al 15 maggio, Nella tre giorni di eventi si parlerà di arte, food, cultura e wine tasting. E’l a seconda edizione della kermesse che punta a conciliare le istanze culturali con la promozione delle eccellenze agroalimentari della Sicilia. Per Vincenzo Bellia, organizzatore dell’evento, si tratta di un progetto che punta a rilanciare l’economia e dare valore aggiunto ai prodotti della Sicilia, grazie all’abbinamento con arte e cultura. Degusti Arte è un cartellone di eventi ricco. La giornata di venerdì 13 è dedicata agli operatori del settore ed alla stampa. E’ previsto un focus sulla produzione di frutta tropicale in Sicilia e un dibattito con i candidati sindaco per Palermo. Nelle giornate di sabato e domenica sono previsti show cooking, seminari scientifici e appuntamenti dedicati al settore lattiero caseario, al settore vinicolo e agli interventi del Pnrr previsti per il settore agroalimentare.

Il programma di Degusti Arte

Venerdì 13 maggio

ORE 17:00 – Focus FRUTTA TROPICALE IN SICILIA con: Prof. Vittorio Farina (Unipa) e Luigi Speciale (Papaya di Sicilia)

ORE 17:30 – Mixology Competition – BARTENDER & GIN LOVERS con Gin Insulae e Nysura Distillery

ORE 18:00 – Format “WELCOME CANDIDATI SINDACO” – Incontro con i candidati sindaco al comune di Palermo, presentazione del candidato/a e risposta a due domande ciascuno al buio, nessun confronto, nessun dibattito

ORE 19:00 – Format “SI PUO’ FARE!.. Storie di straordinario successo” – Eugenio Ricca (Mastro Birraio del Birrificio Ballarak)

ORE 19:15 – Focus “PRODOTTI DI MONTAGNA” con: Giovanni Messina (Caseificio Bompietro) e Beatrice La Porta

ORE 20:00 – Show Cooking NONNA VS CHEF, “Meat & Wine” con: la Chef Marika Tutone di Euroform e Nonna Rosa. Intervengono: Francesca Rita Cerami (esperta di dieta mediterranea) e Filippo Fiorito (wine lover)

ORE 00:00 – Saluti e chiusura prima giornata

Sabato 14 maggio:

ORE 16:00 – Apertura Evento al pubblico

ORE 16:30 e 18:30 – Show Cooking MOZZAFIATO – Il Caseificio Bompietro presenterà un originale show cooking, Mozzafiato, l’unica mozzarella fatta a latte crudo di Frisona madonita filata in diretta dal mastro casaro Paolo Cirrito

ORE 17:00 – Focus FILIERA AGROALIMENTARE IN SICILIA con: Giovanni Basciano (AGCI Agrital) e Giuseppe Pezzati (Presidente Confartigianato Sicilia), modera il giornalista Nino Amadore

ORE 18:00 – Masterclass CATARRATTO: AROMA E LONGEVITÀ DEI VINI DELLA VALLE DELLO JATO Relatore: Prof. Nicola Francesca, Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali (SAAF) Università degli Studi di Palermo. In collaborazione con UNIPA, SAAF, STAL STAM e Di Bella Vini Srl.

ORE 19:00 – Format “SI PUO’ FARE!.. Storie di straordinario successo” – “Impresa femminile in Sicilia” con Ilenia Coppola (cantina Coppola1971), Martina Scibilia (cantina Scibilia), Gaia Romano (cantina Romano)

ORE 19:30 – Focus “VINO: TRA SCIENZA E RACCONTO” – Degustazione al buio con: Alessandro Santangelo (socio AIS) e Diego Zimmardi (enologo)

ORE 20:00 – Show Cooking NONNA VS CHEF – “Fish & Wine” con: lo Chef di Euroform Gabriele Lo Verso e Nonna Piera. Intervengono: Francesca Rita Cerami (esperta di dieta mediterranea) e Alessandro Santangelo (socio AIS)

ORE 00:00 – Saluti e chiusura seconda giornata

Domenica 15 maggio:

ORE 12:00 – Apertura Evento al pubblico e presentazione programma della giornata

ORE 16:00/18:00 – Laboratorio di Orticultura creativa – Didattica ludica per i bambini con animazione a cura di Orto Capovolto

ORE 17:00 – Focus PNRR – Interventi di: Girolamo Turano (Assessore Attività della Regione Siciliana) e Giorgio Giallombardo (co-founder NOON, sponsor partner)

ORE 18:00 – Show Cooking CAKE & GIN con: lo Chef Fabrizio Cannone, Alfredo Mineo (Gin Insulae) e Francesca Rita Cerami (esperta di dieta mediterranea)

ORE 18:30 – Label Contest – Premiazioni migliori etichette scelte dagli artisti

ORE 19:00 – Format “SI PUO’ FARE!.. Storie di straordinario successo” – “Imprenditoria Giovanile” con: Stefano Antolino (Le Trazzere del Gusto) e Cinzia Orabona (Prospero Enoteca Letteraria)

ORE 20:00 – Focus SLOW SMOKING, “Godersi un sigaro in compagnia di un distillato” con: Federico Marino (Co- Founder Blend Master), Alfredo Mineo (Gin Insulae), Dario Rinaldi (Nysura Distillery) e Antonio Barone (Casa Allora)

ORE 22:30 – Saluti e chiusura evento