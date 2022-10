L’Asd Delfini Blu di Palermo vince i campionati regionali di nuoto Fisdir

Edoardo Ullo di

Va in archivio anche il campionato regionale di nuoto, sia individuale che di società, firmato Fisdir Sicilia con la terza e conclusiva tappa che si è svolta domenica 2 ottobre alla piscina della Cittadella Universitaria di Messina. L’Asd Delfini Blu di Palermo si è aggiudicata il titolo siciliano con un punteggio totale di 6021 punti.

La terza ed ultima tappa del campionato regionale di nuoto ha coinvolto gli atleti Promo, Open e C21 più promettenti di questa disciplina paralimpica.

I risultati

La giornata domenicale messinese ha visto la giovanissima Chiara Menozzi (Delfini Blu) imporsi con il crono di 41″9 sulle avversarie Maria Sofia Ingrassia (Telimar) e Giuseppe Spagnolo (Asd Sport21) nella batteria e sul podio dei 25 dorso promo femminili, mentre sul versante maschile ad occupare il podio sono stati Alessio Casalicchio (Delfini Blu – 17”8), Giulio Maria Virzì (Il Sottomarino – 21”4) e Diego Mandalà (Delfini Blu – 23 secondi netti).

Dualismo Delfini Blui, Il Sottomarino

I 25 Rana promo M/F sono stati, invece, conquistati da Emanuele Compagno (Delfini Blu) che ha occupato la vetta del podio con il crono di 22”5 davanti a Gaetano Tutone (Vivi Sano Sport – 24”0) e Dario Ferrigno (Il Sottomarino – 28”2), mentre Valeria Capizzi si è accaparrata il primo gradino del podio femminile.

Quest’ultima si è anche aggiudicata il vertice del podio dei 25 stile promo femminili con il crono di 36 secondi davanti a Bruna Pollino (Asd Sport21 – 37”9) e Maria Sofia Ingrassia (Telimar – 39”8), mentre sul versante maschile è ancora il “delfino blu” Alessio Casalicchio a trionfare con 15”2 davanti a Pietro Lo Sicco (16”5) ed il compagno di squadra Alessio Allegra (16”9).

Torna il nome di Pollino sul podio dei 25 farfalla promo conquistata dall’atleta della Asd Sport21 con 47 secondi netti, mentre Cristian Purpi (Il Sottomarino) si è accaparrato il vertice maschile con 18”8 davanti ai tesserati Vivi Sano Sport Pietro Lo Sicco (20”6) e Fabio Bruno (26”2).

Sui 50 dorso open Maschili, Davide Ramondo (Delfini Blu) si è aggiudicato il podio junior (38”7), mentre il senior è stato conquistato dal compagno di team Nicolò Bonsignore (42”4). La stessa batteria per la classe C21 M/F ha visto vincitori Chiara Siragusa (Telimar – 1’02”2) e Andrea Muratore (Asd Sport21 – 1’03”4) per le categorie senior e agonista, mentre per la categoria junior vittoria per Giuseppe Di Marzo con 1’12”9.

Gabriele Ippolito, Giulio Ferrante ed Eduardo “Edy” Scarnò si sono aggiudicati la batteria dei 50 rana open maschili nelle rispettive categorie senior, junior e agonista, mentre Igor Catalano (Asd Project Diver) e Chiara Siragusa e Paolo Pecoraro (ASD Sport21) hanno conquistato i medesimi titoli per la classe C21. I “sottomarini” Simone Maggiore e Davide Giglio hanno conquistato i 50 farfalla open maschili nelle rispettive categorie junior e senior, mentre sui 50 stile open maschili sono stati i “delfini” Edy Scarnò (agonista – 44”6), Davide Ramondo (junior – 32”1) ed Eros Negro (senior – 29”3) ad avere la meglio sugli avversari.

Trionfo ancora per Chiara Siragusa, Andrea Muratore e Giuseppe Di Marzo nelle rispettive categorie dei 50 stile C21 M/F, mentre i 50 dorso promo maschili hanno visto il podio formato da Danilo Lucchese (Il Sottomarino – 43”8), Pietro Chimirri (Delfini Blu – 50”7) e Danilo S. Pignataro (Il Sottomarino – 56”6). I 50 rana promo M/F sono stati, invece, conquistati da Bruna Pollino (Asd Sport21) per la categoria femminile e Gaetano Tutone (Vivi Sano Sport) per quella maschile, mentre il podio dei 50 stile promo maschile è stato esclusivo de Il Sottomarino con Danilo Lucchese (37”7), Fabrizio Bonanno (38”9) e Francesco L. Martines (41 secondi). Davide Ramondo (Dorso), Giulio Ferrante (Rana), Igor Catalano (C21 Mista), Edy Scarnò (agonista), Eros Negro (senior) e Luca Mammana (Stile C21) si sono aggiudicati il primo posto nelle rispettive categorie sulle batterie dei 100 metri open, mentre i 200 sono stati prerogativa di Eros Negro (senior) e Simone Maggiore (junior).

Le staffette

Sul fronte staffette, la 4×25 stile promo mista, la 4×25 stile promo maschile, la 4×25 promo mista mista, la 4×50 mista open maschile e la 4×50 stile open maschile hanno visto protagonisti esclusivi i Delfini Blu che hanno chiuso le performance rispettivamente con il tempo di 2’23”8, 1’10”6, 2’31”1, 2’38”6 e 2’20”6 così come la 4×25 mista promo maschile (1’43”6) combattuta e vinta, però, contro Il Sottomarino. Stessa lotta titanica tra Delfini e Sottomarini nelle staffette 4×50 stile promo e 4×50 mista promo maschile, con la vittoria dei secondi sui primi in entrambe le batterie.

Campionati regionali nuoto Fisdir, classifica finale