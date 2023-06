Fan in deliro allo stadio Renzo Barbera per un concerto che è già un evento. Vasco Rossi è tornato. mancava dalla città da 18 anni e alla città mancavano i grandi eventi da un tempo che non riesce più neanche a contare.

Quasi 35mila persone riempiono lo stadio per la prima delle due serata. Sono arrivate da tutti gli angoli della Sicilia, non solo da Palermo. alcuni sono accampati dentro l’area interdetta da giorni, altri sono arrivati ieri e hanno girato per la città nell’attesa.

Il più giovane al concerto di Palermo

Vasco Rossi mette insieme tre o forse anche quattro generazioni. Lo amano dai nonni ai nipoti. Si chiama Andrea il più giovane stasera al concerto di Palermo. Deve ancora nascere ma mamma Antonella lo ha portato con se a vedere, a sentire Vasco. nonostante la gravidanza chiaramente avanzata non ha voluto rinunciare all’evento. E poi Andrea conoscerà da subito l’idolo di mamma che intende crescerlo come piccolo fan fin dalla nascita, anzi ancora prima.

Mostra, orgogliosa, il suo pancione che ha preparato per l’evento. Dipinto per rappresentare Andrea e per dire al mondo la sua condizione di neo mamma fan con bimbo in arrivo

Il più grande, invece, sembra essere nonno Vincenzo. L’età non la dice e la foto non la vuole fatta ma che sia avanti con l’età lo dice lui stesso fra il serio e il faceto. Difficile dire se sia davvero il più “adulto” fra i 35mila del barbera. ma lui ne è convinto

Decine di piccole grandi storie

Sono decine le piccole grandi storie di fan che vi abbiamo raccontato avvicinando a questo concerto. Ci sono mamma e figlia fan entrambe che però non erano mai riuscite a vedere un concerto insieme. E coronano a Palermo questo desiderio. Ci sono gli irriducibili in tenda che passano da una città all’altra seguendo il tour di Vasco Rossi.

E c’è anche l’irriducibile irriverente col cartello dal contenuto irripetibile o quasi.

Una grande festa e un grande evento scandito dalle note delle canzoni più belle. ma sceglierne una…no, non è possibile perchè le canzoni di Vasco sono le canzoni di Vasco per i suoi fan

Like this: Like Loading...