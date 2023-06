L'atto d'amore del cantante per la Sicilia. Oggi si apre la due giorni di concerti

Vasco Rossi e l’amore per Palermo e la Sicilia. Il noto cantante italiano sta pubblicando, nelle ultime ore, diversi post sui propri profili social. Foto e pensieri riguardanti la visita di ‘Blasco’ nel capoluogo siciliano, in occasione della due giorni di concerti prevista allo stadio Renzo Barbera. Eventi sold out da mesi e per i quali i fans sono in visibilio.

Il post di Vasco sui social

Un’emozione che è arrivata allo stesso Vasco Rossi, giunto a Palermo un paio di giorni fà su un volo privato. Dopo le tappe di Rimini, Bologna e Roma, tocca adesso al capoluogo siciliano. Ed è proprio alla città e alla Regione che il cantante italiano dedica il proprio pensiero. Mostrando un video del palco sul quale si esibirà questa sera e domani al Renzo Barbera, l’artista ha voluto a modo suo omaggiare la città. “Quanto amo la Sicilia, i siciliani…le siciliane. Non vedo l’ora di farvi vivere lo spettacolo più potente ed emozionante al mondo! Palermo spogliami!“.

Quello di Vasco Rossi a Palermo è un ritorno che arriva a diciotto anni di distanza dal suo ultimo concerto in città. Era il 2005 e il ‘Comandante’ si era esibito sul palco del Velodromo durante il tour ‘Buoni o Cattivi’. In quell’occasione infatti, il prato del Renzo Barbera non era disponibile. Lo fu nel lontano 1985 quando Vasco Rossi salì sul palco di quella che, allora, si chiama “La Favorita“. Tempi che furono ma che dimostrano come la musica del cantante italiano abbia travalicato tempi e generazioni. Un salto con il quale l’artista piomberà sul palco del Renzo Barbera, per infiammare i 37.000 spettatori che si sono accaparrati uno dei fortunati biglietti per l’evento. Domani toccherà agli altri 37.000, in un evento sold out già da diversi mesi.

