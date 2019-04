Palermo e Padova hanno pareggiato 1-1 nella trentaquattresima giornata del campionato di calcio di Serie B.

Allo stadio Renzo Barbera, rosanero in vantaggio con Trajkovski dopo 14′, ma acciuffati da Pulzetti un minuto dopo. Al 40′ Capello si è fatto parare un rigore dal portiere del Palermo, Brignoli.

Per il Palermo è stata una Pasquetta da occasione sprecata. In casa contro l’ultima della classe la squadra rosa non riesce a strappare i tre punti che sarebbero serviti ad avvicinarsi significativamente al secondo posto che resta saldamente nelle mani del Lecce. I due punti in più non sarebbero stati sufficienti all’aggancio ma avrebbero portato i rosa ad una sola lunghezza di distanza e dunque col fiato sul collo dell’avversario.

Dopo la trentaquattresima giornata in testa c’è il Brescia con 63 punti, seguito dal Lecce a 60 e dal Palermo a 57 con il Benevento quarto a 53 punti. Si profila, dunque, per il secondo anno di fila la concreta possibilità di accesso ai play off con tutti i rischi che questa modalità di selezione comporta

(foto da Palermocalcio.it)