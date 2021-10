Dentro la vettura con oltre un chilo di cocaina, tre arrestati dalla polizia

Redazione di

05/10/2021

La polizia ha arrestato tre persone per detenzione di droga. Si tratta di S.D., 29 anni palermitano, M.A., 30 anni di Termini Imerese, e F.M. 50 anni di Trabia. Gli agenti della squadra mobile hanno bloccati i tre a bordo di una Volkswagen Golf in via dell’Orsa Minore. Nel corso della perquisizione in una scatola di scarpe trovata dentro la vettura è stato trovato un chilo e 100 grammi di cocaina. La droga, che venduta al dettaglio avrebbe potuto fruttare anche 100.000 euro. Gli arresti sono stati convalidati dal gip. Nei giorni scorsi preso noto latitante colombiano Nei giorni scorsi il latitante colombiano Julio Cesar Hurtado Rodriguez, accusato dalla Dda della Procura di Catania di essere un narcotrafficante, è stato catturato a Valencia dal corpo nazionale di polizia spagnola. Su di lui pendeva un mandato di arresto europeo per traffico internazionale di sostanze stupefacenti. E’ stato individuato grazie a indagini della Guardia di finanza di Catania con la collaborazione e il supporto dello Scico delle Fiamme Gialle. E’ stato avviato l’iter per la sua estradizione in Italia. Hurtado Rodriguez era tra i destinatari dell’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Catania lo scorso 25 maggio nei confronti di 13 indagati, a vario titolo, per associazione a delinquere e spaccio di sostanze stupefacenti. Le indagini del Nucleo Pef della Guardia di finanza di Catania hanno consentito di disarticolare due consorterie criminali che, secondo l’accusa, commercializzavano elevati quantitativi di sostanze stupefacenti e di sequestrare, complessivamente, oltre 367 kg di droga, tra marijuana e cocaina.

