l'iniziativa il 16 marzo

Promuovere la partecipazione dei giovani alla vita politica e amministrativa locale: con questo obiettivo è nata l’iniziativa “Deputati per un giorno”, ideata dal Presidente dell’Ars Gaetano Galvagno.

Il 16 marzo all’Ars i Consigli dei Ragazzi di tutta la Sicilia

Giovedì 16 marzo a Palazzo Reale di Palermo, sede dell’Assemblea Regionale Siciliana, saranno presenti i rappresentanti dei Consigli dei Ragazzi di tutta la Sicilia.

Galvagno: “Avvicinare i giovani alla vita politica e amministrativa”

“Avvicinare i giovani alla vita politica e amministrativa e far conoscere loro la Costituzione della Repubblica e lo Statuto della Regione Siciliana: lo faremo aprendo materialmente le porte di Sala d’Ercole”, spiega il Presidente Galvagno.

“In questa storica sede, illustreremo ai giovani ospiti come funziona e quali sono i compiti del Parlamento Siciliano. È nostro compito educare i ragazzi anche e soprattutto sotto il profilo politico proprio perché, in questo particolare periodo, stiamo assistendo ad un progressivo calo di partecipazione alla vita politica che è e deve essere intesa come servizio al bene comune”.

Circa 150 i partecipanti

L’iniziativa ricade nel trentennale della nascita del “Consiglio Comunale dei ragazzi” (1993-2023) ed è stata realizzata anche grazie alla fattiva collaborazione del coordinatore regionale, il preside Giuseppe Adernò. La delegazione sarà composta da circa 150 partecipanti.

Presenti sindaci, assessori e dirigenti scolastici

Tra loro, oltre ai “baby sindaci”, anche sindaci e assessori di vari comuni, nonché i dirigenti scolastici di alcune scuole. I ragazzi visiteranno il Palazzo Reale e la Cappella Palatina.

Gli altri presenti all’iniziativa

Insieme al Presidente dell’Ars Galvagno saranno presenti i deputati, il segretario generale dott. Fabrizio Scimè e il direttore della Fondazione Federico II, la dott.ssa Patrizia Monterosso.

I ragazzi della II Circoscrizione “baby sindaci” per un giorno

Un’iniziativa analoga si è tenuta sempre a Palermo. Diciassette “baby sindaci” per un giorno a colloquio con il primo cittadino, quello vero, di Palermo. Questo è lo spirito di una delle tappe di “Giocando in Democrazia”, progetto organizzato dalla II Circoscrizione e che ha coinvolto altrettante scuole residenti nella suddetta area metropolitana. Attività avviata a metà ottobre dal presidente Giuseppe Federico e dalla consigliera comunale di Fratelli d’Italia Teresa Leto. Un modo per avvicinare i più giovani alla politica, ai suoi meccanismi e alle forme di democrazia partecipata. A gennaio una delle tappe del progetto, con l’incontro fra i ragazzi e il sindaco di Palermo Roberto Lagalla.

Nel corso delle settimane, ogni baby sindaco ha fatto tutto quello che un aspirante primo cittadino dovrebbe fare: dalla scelta del simbolo della lista alla sottoscrizione del programma elettorale. Un modo attraverso il quale la politica, quella vera, ha cercato un punto di contatto con le future generazioni, osservando il punto di vista dei ragazzi che, quotidianamente, affrontano i problemi della città.

Like this: Like Loading...