sostegno al piano industriale

Arriva nuova finanza per un totale di oltre 6,5 milioni di euro per i marchi della grande distribuzione Despar, Altasfera e Ard Discount che fanno riferimento al gruppo Ergon. La concessionaria dei marchi Despar per la Sicilia, Messina esclusa, e, da qualche tempo anche di quelli afferenti la rete di vendita Ard discount, ha comunicato che i soci della Capogruppo Syneos hanno deciso di immettere nuova finanza per oltre 6,5 milioni di euro, rilanciando così i tre marchi.

“Con tale iniziativa i soci – si legge nel comunicato ufficiale della società -, persone fisiche e giuridiche, vogliono concretamente fornire il loro sostegno al piano industriale definito nello scorso esercizio, i cui andamenti sono in linea con le previsioni, oltre a dare un positivo segnale ai terzi che con la ns Società intrattengono relazioni commerciali”. L’operazione si concretizzerà, una volta espletate tutte le incombenze formali, attraverso l’acquisto di quote oggi detenute da altre società del gruppo.