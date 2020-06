La denuncia di Gioacchino Veneziano della Uilpa

Un detenuto ha aggredito e ferito cinque agenti della polizia penitenziaria nel carcere Ucciardone a Palermo. La notizia è stata data da Gioacchino Veneziano Segretario Generale della Uilpa Polizia Penitenziaria della Sicilia.

Ieri nel primo pomeriggio da un detenuto al carcere Ucciardone oggi intestato al Maresciallo degli Agenti di Custodia Calogero Di Bona Ucciso per mano mafiosa, solo perché il delinquente voleva per forza la sedia rotelle, non accettando le regole penitenziarie, anzi al giusto diniego ha distrutto tutto quello che gli veniva per mano, dimostrando che stava bene e tutto il suo malessere era solo una simulazione, e ne trambusto ha ferito di 5 appartenenti alla Polizia Penitenziaria, tra cui un collega ha sbattuto la testa violentemente perdendo i sensi ed è stato trasportato con urgenza al Pronto Soccorso, mentre gli altri quattro Poliziotti sono dovuti ricorrere alle cure dei medici.

“Esprimiamo – continua il leader del sindacato di categoria della Uil-”…solidarietà ai colleghi feriti e sarebbe ora che l’Amministrazione della Giustizia iniziasse ad applicare l’art. 14 bis dell’Ordinamento Penitenziario a quei detenuti che pensano di essere a casa loro compromettendo la sicurezza, ovvero turbano l’ordine negli istituti, e che usano violenza attiva e passiva, impedendo le attività degli altri detenuti o internati, così da generare nella vita penitenziaria stati di soggezione degli altri detenuti. Inoltre – insiste il segretario della Uil di categoria – è necessario trasferire immediatamente questi detenuti in strutture idonee create ad hoc chi si è macchiato di reiterate azioni di violenza verso la Polizia Penitenziaria, dimostrando di fatto di non essere interessati al recupero e al reinserimento nella società, anzi, con siffatti comportamenti mettono in forse l’opera trattamentale dei tanti operatori Giuridici Pedagogici”.

Purtroppo – chiosa Gioacchino Veneziano – la carenza di organico di Polizia Penitenziaria costringe gli operatori a lunghi turni stressanti, e le assenze per patologie psicotiche sono legati anche a questi oramai quotidiane azioni di violenza che a volte vengono foraggiati dalla mancanza di fermezza a volte dimostrata da mancate sanzioni” – auguriamo una pronta e veloce guarigione – conclude il rappresentate regionale della Uilpa Polizia Penitenziaria- ai nostri valorosi colleghi, invischiati tra il necessario compito di garantire la sicurezza, e la scommessa del legislatore di poter recuperare i detenuti”.