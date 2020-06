Edilizia popolare a Siracusa, 5,8 milioni dalla Regione per la costruzione degli alloggi

Tra i 21 milioni assegnati dalla Regione a Siracusa, quasi un terzo di essi, circa 5,8 milioni sono stati dirottati per la costruzione di alloggi popolari in città. E saranno realizzati nel corpo di un istituto religioso, di proprietà comunale, che ospitava la casa di riposo Madonna delle Grazie, in via Grottasanta. La trasformazione di questo stabile, che diventerà un housing sociale, è il frutto della collaborazione tra il Comune di Siracusa, l’Istituto autonomo case popolari e l’associazione nazionale costruttori edili. Un progetto innovativo che prevede la realizzazione di appartamenti per famiglie, per coppie, e per singoli. Avranno una superficie compresa tra i 34 ed i 43 metri quadrati (appartamenti singoli), tra i 37 ed i 49 (appartamenti matrimoniali), tra gli 80 ed 112 metri quadrati (appartamenti per famiglie). Ci saranno anche stanze per singoli e matrimoniali: superficie tra i 13 ed i 20 metri per la prima tipologia, tra i 18 ed i 27 metri quadrati per la seconda. Ma ci saranno anche gli spazi comuni, da qui la tipologia social housing, illustrata questa mattina nel corso di una conferenza stampa all’Urban center di Siracusa a cui hanno preso parte il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, l’assessore alle Politiche comunitarie, Rita Gentile, il rappresentante dell’Iacp, Marco Cannarella, e il presidente dell’Ance, Massino Riili. I servizi inseriti nel progetto sono una foresteria, una officineria, una lavanderia, ma nel progetto sono previsti “un centro di aggregazione, un centro di orientamento, un coworking, una sala gestione social housing, una caffetteria, un centro famiglia connesso ad un altro locale con stessa destinazione mentre la chiesa è stata convertita in cineforum” si legge nel documento. “Si tratta di un progetto – ha detto il sindaco di Siracusa – che intanto risponde ad una emergenza abitativa importante. Molti proprietari di appartamenti hanno deciso, peraltro, di non affittare i loro locali, per cui è sorta l’esigenza di provvedere a realizzare delle case ma con una formula diversa. Non costruiremo ghetti, è nostra intenzione che gli alloggi siano legati e cuciti alla città. In questo caso, lo stabile di via Grottasanta – ha aggiunto il sindaco di Siracusa, Francesco Italia – è vicino alla pista ciclabile, uno dei fiori all’occhiello della città”.

