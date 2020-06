Nonostante la polizia avesse compiuto un blitz antidroga in mattinata in una palazzina in via Italia, nella zona nord di Siracusa, sequestrando un quantitativo di stupefacenti e denunciando un giovane, nelle ore successive lo spaccio sarebbe continuato. E così è stato arrestato Matteo Giordano, 23 anni, originario di Salerno, ma residente a Siracusa, che avrebbe avuto nella sua disponibilità 13 grammi di cocaina, per 89 dosi, e 40 grammi di marijuana suddivisa in 80 dosi, e soldi in contanti, 180 euro, ritenuti il provento della presunta compravendita di droga.

In mattinata era stato bloccato e denunciato G.S., 22 anni, con precedenti penali, scovato in quel condominio con un borsello contenente 1 grammo di cocaina e 14 grammi di marijuana, suddivisi in dosi. Nel pomeriggio, il secondo blitz degli agenti della Squadra mobile, al comando del dirigente Gabriele Presti, che si sono accorti di Giordano, il quale, comprendendo di essere finito nel mirino, avrebbe provato a dileguarsi sul terrazzo della palazzina, chiudendo a chiave il portone di accesso sperando di guadagnare tempo prezioso. Infatti, secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, avrebbe lanciato una busta poi recuperata dagli inquirenti. Gli agenti sono poi riusciti ad entrare, forzando il cancello, e poco dopo hanno fermato il giovane: a scovare la droga ci hanno pensato i cani antidroga, Yocco, e Maui ed App.

Proprio ieri, gli agenti di polizia hanno sequestrato droga che era nascosta in alcuni condomini di via Algeri e via Italia 103, le principali piazze dello spaccio di Siracusa. Alcuni quantitativi sono stati trovati negli ascensori o sul terrazzo e secondo quanto sostenuto dalle forze dell’ordine sarebbero stati nella disponibilità di alcuni gruppi specializzati nel traffico di droga. Otto grammi di marijuana sono stati sequestrati mentre un giovane di 19, trovato in possesso di una dose di erba, è stato segnalato in Prefettura. L’avrebbe acquistata da un venditore in via Italia 103 ed ora sono in corso le indagini per rintracciarlo.