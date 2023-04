AMMINISTRAZIONE

Con determina sindacale il sindaco di Palermo Roberto Lagalla ha nominato il dottor Pasquale Di Maggio come nuovo Garante per le disabilità del Comune di Palermo. Di Maggio è responsabile dell’Unità operativa Protezione dati personali dell’Università degli Studi di Palermo. Laureato in Giurisprudenza, il dottor Di Maggio si è specializzato nello studio giuridico, sociale e psicologico del mondo dei minori e dei disabili a rischio di esclusione sociale e alle relative strategie per favorirne l’inclusione, vantando in questo campo collaborazioni, anche a livello nazionale, con diverse Onlus e associazioni.

Le parole di Lagalla

“La ricca esperienza del dottor Pasquale Di Maggio potrà dare un prezioso contributo al Comune sul tema della protezione dei disabili e delle fragilità, con l’obiettivo di favorire l’inclusione sociale. Per l’amministrazione comunale l’attenzione verso il mondo della disabilità è massima ed è importante annunciare questa nomina alla viglia di una data importante quale la Giornata mondiale per la consapevolezza dell’autismo”, afferma il sindaco di Palermo Roberto Lagalla.

Pennino: “Nomina importante”

Per l’assessore alle Attività sociali Rosi Pennino “è importante è che questa nomina arrivi a ridosso del 2 aprile, Giornata mondiale per la consapevolezza dell’autismo, perché serve a rendere ancora più alte le attenzioni che questa amministrazione ripone sul tema della fragilità e della disabilità tutta. Lavorerò fianco a fianco con il garante che, sono certa, saprà dare un contributo prezioso alla nostra comunità. Questa nomina è un nuovo tassello del più ampio lavoro che stiamo mettendo in campo per il raggiungimento degli obiettivi di inclusione sociale, abbattimento delle barriere e piena accessibilità e fruizione dei servizi”.

Scuola e nuovo regolamento disabili

Nuovo regolamento per l’assistenza specialistica agli alunni disabili delle scuole palermitane. Lo ha approvato il Consiglio comunale nella seduta di oggi. Potranno così essere redatte le graduatorie che permetteranno di selezionare i docenti. Sono 350 gli alunni che, fin dall’inizio dell’anno scolastico, non hanno beneficiato dell’assistenza specialistica.

Il regolamento

Soddisfatto l’assessore all’Istruzione Aristide Tamajo presente nell’aula di Sala delle Lapidi. Il regolamento si allinea alla legislazione regionale. L’obiettivo è il raggiungimento dell’autonomia e della comunicazione personale del minore disabile fino alla realizzazione piena del suo diritto allo studio.

Il ruolo dell’assistente specializzato è differente da quello dell’insegnante di sostegno e da quello di base. Si tratta di personale che ha una specifica formazione che si inserisce nelle attività scolastiche con un progetto elaborato in relazione ai bisogni del minore. L’assistente specializzato non è responsabile della programmazione didattica e, nel realizzare gli obiettivi del progetto personalizzato, si impegna a garantire le migliori relazioni tra l’alunno disabile e i suoi compagni della classe favorendo la piena integrazione.

Venerdì scorso l’approvazione della delibera era saltata per l’assenza del numero legale. Ne era nata una polemica. Avevano protestano i genitori degli alunni coinvolti. La definizione del regolamento non produce l’immediata soluzione del problema. Sarà necessario bandire la selezione, aspettare la presentazione delle domande, definire la graduatoria per arrivare all’assegnazione dei docenti nelle singole scuole. L’assessore Tamajo ha già dato mandato agli uffici per la redazione del nuovo avviso in forma straordinaria. La speranza dell’amministrazione comunale è quella di arrivare alle designazioni prima della fine dell’anno scolastico.