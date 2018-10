Sbarca in Sicilia il ministro dello Sviluppo economico e vice presidente del Consiglio Luigi Di Maio ed è subito polemica.

Accompagnato dal vice Presidente dell’Ars Giancarlo Cancelleri, stasera il vice Premier inizierà la sua visita da Termini Imerese e in quella occasione ha accolto l’invito degli operai ad incontrarli. E’ stata scelta una delegazione di 20 lavoratori anche dell’indotto e lui non li vedrà in una sede istituzionale: li porterà a cena come si fa con vecchi amici. Secondo indiscrezioni il ministro del lavorov iene a prospettare una soluzione per loro e lo vuole fare davanti ad una specialità siciliana. Sembra abbia già prenotato in un ristorante della zona.

Ma l’incontro, informale, scavalcherà i sindacati che non sono stati convocati e rinnovano la loro richiesta di incontro pubblico e formale così come fa ils indaco di Termini Imerese, ancoe lui snobbato come tutta l’amministrazione cittadina palesemente di uncolore politico diverso.

La visita del vice Premier continuerà sabato nei luoghi del Catanese e del Siracusano colpiti dal terremoto e dall’alluvione dei giorni scorsi.