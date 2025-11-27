Sabato 29 novembre, alle 22:30, il PunkFunk (via Napoli 8/10) accende le vibrazioni della Palermo che sembra trattenere il respiro, per lasciare spazio al suono: sul palco del Sidekick, infatti, salgono i Di Notte, duo post-punk bolognese che attira sempre più attenzione con il suo stile abrasivo e viscerale. L’ingresso è gratuito e il suono è diretto e senza filtri.

Dietro il nome Di Notte ci sono Luca Malatesta (The Doormen, Johnny Mala) e Domenico Aloi, che hanno costruito il loro progetto come si affila una lama: chitarre ruvide, voci calde e riverberate, una drum machine liquida che dà l’andamento impulsivo ai brani. Il loro debut album, uscito nel mese di ottobre del 2024 per MiaCameretta Records/Goodfellas, è subito diventato un piccolo manifesto post-punk contemporaneo.





Dal vivo, questo duo mostra la parte più urgente della sua musica: un’energia che mescola pathos e malinconia, slanci rabbiosi e dolcezze inattese. Non a caso, loro stessi definiscono il progetto come un grido lanciato al mondo, fatto di esperienze personali, amori, viaggi, momenti da inseguire senza pretendere di afferrarli: “Puoi rincorrere il tempo, ma non puoi fermarlo… È meglio arrendersi alla fugacità della vita”. Ed è un’estetica pronta a prendere forma concreta al PunkFunk.





Il live arriva in un momento creativo intenso: la scorsa estate è uscito Desert(o), il nuovo singolo, parte di un EP registrato al Locomotiv Club. Un lavoro nato “sotto un centinaio di lune”, tra riff che tagliano come rasoi e un’urgenza espressiva che si sente tutta. Ad accompagnare il live ci penserà Russia Malinconica (CRAMO) con un djset che mette insieme post-punk, new wave, dark wave e minimal synth. Una selezione perfetta per restare immersi nel mood fino all’ultimo minuto.

Certi concerti funzionano come rituali: si entra per ascoltare, si esce con una vibrazione addosso. Il live dei Di Notte, in programma al PunkFunk sabato 29 novembre, è uno di quelli. Meglio arrivare presto, certe serate non si replicano.

Luogo: PunkFunk, Via Napoli, 8/10, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Concerto

Ora: 22:30

Artista: Di Notte

Prezzo: 0.00

Link: https://www.instagram.com/punkfunkpa/

