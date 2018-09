il 30 settembre

Sette piazze con altrettanti sportelli informativi e decine di architetti e ingegneri volontari in campo. Sono i numeri palermitani di “Diamoci una scossa”, la prima giornata nazionale della prevenzione sismica per promuovere un’attenzione maggiore sullo stato di salute dei fabbricati.

La “Giornata della prevenzione sismica”, in programma domenica 30 settembre, sarà il primo momento di una mobilitazione più ampia che andrà avanti fino a tutto il mese di novembre. Da domenica al 20 ottobre chi vorrà potrà prenotare una visita tecnica a titolo gratuito a casa propria per avere una prima informazione sullo stato di rischio dell’immobile e sulle possibili soluzioni finanziarie e tecniche per migliorarlo. A prenotare un sopralluogo potranno essere non solo i proprietari e gli affittuari degli immobili ma anche gli amministratori di condominio. Per tutto il mese di novembre decine di professionisti volontari effettueranno le visite.

“Formare e informare su questi temi la popolazione è una cosa importante e ci auguriamo che in tanti rispondano all’appello che indirettamente stiamo lanciando, quello di attivarci sui temi della prevenzione – dice il presidente dell’Ordine degli Architetti, Francesco Miceli – Auspichiamo inoltre che da parte di Stato e Regioni, si mettano in essere interventi strategici per la messa in sicurezza di intere parti di città insieme ad un monitoraggio e alla manutenzione delle infrastrutture e delle opere pubbliche in genere”.

Sette i gazebo attivati in altrettante piazze tra città e provincia. A Palermo i gazebo saranno tre: in via Libertà in corrispondenza col civico numero 7, nei pressi di piazza Castelnuovo (dalle 9 alle 20), al Centro commerciale Forum, nella zona Sud e al Centro commerciale Conca d’Oro, all’altro capo della città (in entrambi i casi dalle 16 alle 20).

In provincia, invece, i punti informativi saranno aperti dalle 9 alle 13 a Carini (Piazza Duomo), Monreale (Piazza Guglielmo), Termini Imerese (Piazza Duomo) e Vicari (Piazza Paolo Borsellino).

Le visite tecniche dei professionisti potranno essere prenotate attraverso il sito: www.giornataprevenzionesismica.it

La Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica, quest’anno alla sua prima edizione, è promossa da Fondazione Inarcassa, Consiglio nazionale degli Ingegneri e Consiglio nazionale degli Architetti con il supporto scientifico del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici, Dipartimento della Protezione Civile, Conferenza dei Rettori Università Italiane e della Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica, per favorire una cultura della prevenzione sismica e un concreto miglioramento delle condizioni di sicurezza del patrimonio immobiliare del nostro Paese.

Leggi anche

Terremoto all’alba avvertito nel Messinese