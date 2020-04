il ricordo dello storico giuseppe li causi

Il 28 aprile di 17 anni fa ci lasciava Ciccio Ingrassia, l’attore palermitano che insieme a Franco Franchi ha rappresentato un duo artistico amatissimo dal pubblico.

A ricordare la ricorrenza è Giuseppe Li Causi, storico di Franco e Ciccio.

Nato nel 1922 nel quartiere Capo, in via San Gregorio, nei pressi di Porta Carini, insieme a Franco Franchi, Ciccio Ingrassia fu protagonista di circa 140 film, spettacoli televisivi sia in Rai che in Mediaset.

Più riservato rispetto a Franco Franchi, così come racconta chi l’ha conosciuto, quella di Ciccio per lo spettacolo era una vera e propria passione. Aveva iniziato a muovere i suoi primi passi nella recitazione come macchiettista, in feste di piazza o nei matrimoni.

Marito di Sara Calì, suo figlio Giampiero è oggi un attore noto per i suoi spettacoli teatrali e alcuni telefilm. E’ il 10 dicembre del 2012 quando la città di Palermo gli intitola, insieme a Franco Franchi, la piazzetta che si trova alle spalle del Teatro Biondo a Palermo, vicino via Venezia.

A notarli fu Domenico Modugno che che li fece esibire con uno spettacolo proprio al Teatro Biondo.

Racconta ancora Li Causi: “Per quest’anno avevamo pensato di fare qualche evento insieme a Simona D’Angelo per ricordarlo ma le restrizioni a causa del coronavirus non l’hanno permesso. Ci rifaremo molto presto con la nascita del museo dedicato alle Maschere di Palermo“.

Giuseppe Li Causi, nel corso degli anni, si è molto speso affinché Franco Franchi e Ciccio Ingrassia abbiano il giusto riconoscimento per i loro meriti artistici. Lo storico ha organizzato anche una rassegna cinematografica con molti appuntamenti in occasione dei quali sono stati proiettati diversi film.

C’è grande attesa da parte degli estimatori di Franco e Ciccio e di numerosi cinefili per il museo delle Maschere di Palermo che purtroppo non è ancora divenuto realtà ma che Li Causi, e non solo, spera che possa sorgere presto nella Palermo che Franco e Ciccio non hanno mai dimenticato nonostante il loro lavoro li abbia portati spesso lontano dalla Sicilia.