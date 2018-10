La pubblicazione

Sono dieci i ristoranti siciliani premiati con i “cappelli” della guida I ristoranti e i vini d’Italia 2019, edita da L’Espresso e presentata dal suo curatore, Enzo Vizzari, a Firenze. Solo due i ristoranti che ottengono i quattro cappelli: “Il Duomo” di Ragusa Ibla e “La Madia” di Licata (Ag). Tre cappelli sono andati alla “Locanda Don Serafino” a Ragusa e al ristorante dell’Hotel San Domenico Palace, il “Principe Cerami” a Taormina (Me). Due cappelli invece per “La Capinera” e “Otto Geleng” del Belmong Grand Hotel Timeo a Taormina (Me), l’Hotel Signum a Salina (Me), il Cappero dell’Hotel Terasia Resort di Vulcano (Me) e “I Pupi” di Bagheria (Pa). L’edizione 2019 della guida recensisce oltre 2 mila tra ristoranti, trattorie e osterie italiane.