L’ordinanza del sindaco Lagalla su proposta dell’assessore Ferrandelli

Carmelo Russo, l’uomo che lo scorso gennaio in via delle Croci ha dato fuoco al cane Aron provocandogli successivamente la morte non potrà più “possedere, acquisire in proprietà e/o detenere animali di qualunque genere e specie a qualsiasi titolo, anche temporaneamente, su tutto il territorio comunale”.

Ordinanza estesa anche ad eventuali conviventi

Lo ha stabilito oggi, su proposta dell’assessore al benessere animale Fabrizio Ferradelli, il sindaco Roberto Lagalla firmando una specifica ordinanza. Questa è estesa anche per eventuali conviventi di Russo e sarà il servizio veterinario della Asp Palermo e la polizia municipale a controllarne periodicamente il rispetto provvedendo al sequestro degli animali eventualmente rinvenuti.

Ferrandelli, “Addo dovuto”

Secondo l’assessore Ferrandelli “Questo è stato un atto dovuto nel contesto di una azione vigliacca che ha provocato dolore e morte ad un cane e che ha scosso non poco tutta la opinione pubblica locale e nazionale. Questa è anche la conferma della mia attenzione e di quella dell’intera Amministrazione per il benessere degli animali che sono e saranno sempre parte integrante della nostra comunità. Un ringraziamento va al sindaco Lagalla per la sensibilità dimostrata sull’argomento e a quelle associazioni che ci sono state vicine sollecitando anche l’emissione di questo sacrosanto provvedimento”.

Cane legato al balcone, intervento dell’assessore Ferrandelli e della municipale

Gli agenti della polizia municipale alcune settimane fa sono intervenuti in via Archirafi a Palermo per soccorrere un cane pastore belga Malinois che per tutta la mattina e fino al pomeriggio era stato legato al balcone e con la museruola.

A chiedere il soccorso della agenti diversi volontari che hanno inviato richieste di interventi al Comune. A sollecitare l’intervento degli agenti l’assessore comunale Fabrizio Ferrandelli che è intervenuto nella zona. Sono intervenuti anche i volontari dell’Oipa guardia zoofila.

I poliziotti della municipale hanno verificato la situazione e prenderanno provvedimenti nei confronti del proprietario. Non sarebbe la prima volta che il cane sarebbe rimasto attaccato al balcone per ore.