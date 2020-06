In Sicilia dal 26 al 31 luglio

Goletta Verde e Goletta dei laghi sono pronte a “salpare” in un’edizione dalla formula inedita. “Un viaggio che – spiegano da Legambiente – per la prima volta, non seguirà il classico itinerario coast-to-coast a bordo dell’imbarcazione, che si prende una piccola pausa nel rispetto delle restrizioni imposte dalla pandemia, ma che punta a non abbassare la guardia sulla qualità delle acque e sugli abusi che minacciano le coste italiane”.

Abusivismo edilizio, cattiva depurazione, beach litter e usa e getta, spiagge ed erosione costiera, biodiversità e aree protette, lotta contro le fonti fossili i grandi temi al centro di questa 34/a edizione di Goletta Verde e Goletta dei laghi. Quest’anno le due campagne estive di Legambiente puntano su citizen science e territorialità in difesa delle acque e delle coste italiane, e saranno diverse a causa del Covid.

Le iniziative coinvolgeranno centinaia di volontari già al lavoro per raccogliere campioni di acqua e scovare le situazioni più critiche di inquinamento legate alla cattiva depurazione dei reflui. Quest’anno campionamenti e analisi microbiologiche saranno eseguiti da team di tecnici locali affiancati proprio dai volontari: l’ufficio scientifico di Legambiente si occuperà della loro formazione, individuando laboratori certificati sul territorio. Invariato o quasi il numero dei punti di campionamento rispetto al 2019, dai cui risultati si riparte: inquinato e fortemente inquinato oltre un punto ogni tre di quelli campionati sia lungo le coste sia nei laghi.

La 34esima edizione di Goletta Verde prende il via in tutte e 15 le regioni costiere italiane. La campagna farà tappa in Friuli, dall’1 al 6 luglio; Basilicata, dal 3 all’8 luglio; Molise, dal 5 al 10 luglio; Abruzzo, dall’8 al 13 luglio; Veneto, dal 10 al 15 luglio; Lazio, dal 12 al 17 luglio; Marche , dal 15 al 20 luglio; Emilia Romagna, dal 17 al 22 luglio; Toscana, dal 19 al 24 luglio; Calabria, dal 22 al 27 luglio; Liguria, dal 24 al 29 luglio; Sicilia, dal 26 al 31 luglio; Sardegna, dal 29 luglio al 3 agosto; Puglia, dal 2 Agosto al 7 agosto; Campania, dal 5 al 10 agosto.