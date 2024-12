La nota dei consiglieri d'opposizione

“Ci associamo alla richiesta che arriva dalla prima circoscrizione per prorogare l’avvio della raccolta differenziata porta a porta nel centro storico, previsto per il 10 gennaio. Nelle condizioni attuali, infatti, si tratterebbe di un fallimento già annunciato, a discapito dei quartieri coinvolti. Condividiamo pienamente la necessità di attivare immediatamente un tavolo tecnico di confronto, indispensabile per pianificare in modo efficace le attività di comunicazione e sensibilizzazione sul territorio. È fondamentale coinvolgere tutti gli attori locali, scuole, parrocchie e associazioni, operatori turistici, cittadini e cittadini, che fino ad ora sono stati esclusi da questo processo. Riteniamo altrettanto dannoso rinviare ad un secondo momento l’avvio del porta a porta nel quartiere Albergheria e nel mercato di Ballarò”.

“Rischio di aggravare le condizioni di vita di una comunità”

“Una simile decisione rischierebbe di trasformare l’area in una sorta di “zona franca” a due passi per chi intende eludere le regole, aggravando ulteriormente le condizioni di vita di una comunità che già affronta numerose difficoltà. Questo fallimento annunciato non può quindi ricadere sui quartieri, che verrebbero ingiustamente etichettati come incapaci di rispettare le regole. È invece responsabilità dell’amministrazione garantire un avvio efficace, rispettando tutti i passaggi necessari. A partire dalla distribuzione dei kit, che risulta essere in grave ritardo e che è elemento essenziale per il successo della raccolta differenziata. Chiediamo quindi con forza un confronto in merito, unico strumento per costruire un approccio realmente condiviso e inclusivo. Solo così sarà possibile assicurare il successo dell’iniziativa e una reale equità, senza lasciare indietro nessuno”.

I consiglieri comunali del M5S, Pd, Avs, Oso, Massimo Giaconia, Carmelo Miceli e Franco Miceli.

Dal 10 gennaio 2025 il centro storico di Palermo, in particolare, il quartiere 1 (Tribunale – Castellammare) e il quartiere 2 (Palazzo Reale – Monte di Pietà) saranno serviti dalla raccolta differenziata “porta a porta”.

Per agevolare i residenti dell’area interessata dall’avvio del nuovo step di Raccolta Differenziata, si informa che venerdì 20 dicembre 2024, dalle ore 8 alle ore 12, a piazza dell’Olivella, potranno essere ritirati i Kit. L’iniziativa itinerante che coinvolgerà via via altri siti è stata attivata di concerto con l’Amministrazione comunale, la Prima circoscrizione e la SRR Palermo Area metropolitana.

Si ricorda ai cittadini residenti ( esclusivamente per le utenze domestiche) che rimangono sempre attivi i seguenti siti, per ritirare i Kit: Centro Comunale di Raccolta Picciotti – da lunedì a sabato, dalle ore 07:00 alle ore 13:00 (escluso festivi), martedì, dalle ore 07:00 alle ore 17:00 (escluso festivi), domenica, dalle ore 07:00 alle ore 12:00. Centro Comunale di Raccolta Basile – da lunedì a sabato dalle ore 07:00 alle ore 13:00 (escluso festivi), mercoledì dalle ore 07:00 alle ore 17:00 (escluso festivi). RAP di piazzetta Benedetto Cairoli snc – da lunedì a venerdì dalle ore 15:00 alle ore 20:00, sabato dalle ore 7:30 alle ore 11:20.

Per le utenze domestiche (condomini da 8 o più nuclei familiari) e per le utenze commerciali sarà la Rap ad occuparsi direttamente di distribuire a domicilio i 4 contenitori carrellati da 240/360 litri.

Notizie utili tramite canali istituzionali RAP

Sul sito della Rap (www.rapspa.it) è stata dedicata una sezione dove il cittadino potrà costantemente essere informato sullo stato di avanzamento delle fasi/attività della campagna e visionare le vie servite dallo step ricadente in centro storico. Altre informazioni saranno disponibili anche sulle pagine social della Rap ( X e Facebook).

Porta a porta a Mondello

Ha preso il via dal 27 settembre, la prima fase di attuazione del sistema di raccolta differenziata porta a porta “PG2030 – Palermo Green 2030” nella zona di Partanna-Mondello. L’avvio di questa nuova fase rientra nell’ambito del progetto per l’estensione della differenziata finanziato dal Pon Metro-React Eu.

