“Da mesi sosteniamo la necessità di un cambio di rotta al Comune di Palermo con il chiaro intento di salvare una città ormai martoriata dalla cattiva amministrazione e dalle battaglie politiche di parte portate avanti dal sindaco Orlando.” È quanto affermano in una nota congiunta Domenico Bonanno, coordinatore dei giovani di Diventerà Bellissima ed Eduardo De Filippis, dirigente provinciale del movimento guidato dal Presidente Musumeci.

“Occorre lanciare un segnale forte e per farlo abbiamo chiesto e chiediamo con convinzione a tutti i consiglieri comunali di opposizione, ma anche di maggioranza, di dimettersi in massa per porre fine ad un’agonia che rischia di trascinare la città verso il baratro. In tal senso accogliamo con soddisfazione l’impegno dei primi due consiglieri comunali, dichiaratisi pronti alle dimissioni anticipate.” Un riferimento chiaro a Ferrandelli e Mattaliano che oggi hanno annunciato la loro disponibilità a dimettersi anticipatamente.

“Un appello, il nostro, che inizia ad avere le prime adesioni a conferma di come la nostra proposta sia l’unica realmente percorribile considerato l’assoluto scollamento tra il sindaco e la sua giunta e i cittadini. Auspichiamo che tutti gli altri consiglieri comunali facciano altrettanto, e ci rivolgiamo principalmente alle forze politiche di Centrodestra, affinché presto possa raggiungersi la soglia dei 21 consiglieri dimissionari. È il momento di lanciare un messaggio inequivocabile ai cittadini, ma allo stesso tempo non c’è spazio per meri annunci pubblicitari che non si traducono in atti concreti. I palermitani stiano sereni” concludono gli esponenti di Diventerà Bellissima “vigileremo affinché dalle parole si passi ai fatti, con la speranza di poter voltare definitivamente pagina il prima possibile”.

