arte e cultura

Nuove importanti uscite previste per questo mese di giungo. Giovedì 18 uscirà, tramite l’iniziativa #iorestoinsala, il film Dimmi Chi Sono di Sergio Basso: un inedito e originale racconto sulla storia del popolo di Khudunabari, un campo profughi in Nepal dove vivono oltre 100.000 esiliati bhutanesi.

Alle ore 21.00 sempre di giovedì (giorno dell’uscita del film) è prevista una presentazione live che precederà l’anteprima. Fra gli ospiti della serata ci saranno il regista Sergio Basso, gli autori della colonna sonora Pivio & Aldo De Scalzi e il coreografo Matteo Gastaldo. L’incontro sarà moderato dal critico cinematografico Steve Della Casa.

Il film porta alla luce la storia del popolo Lotshampa attraverso l’inedito e originale racconto di Sarita, una ragazzina di 13 anni nata a Khudunabari, un campo profughi in Nepal. La vicenda di più di 100.000 esiliati bhutanesi, costretti a vivere a Khudunabari, è raccontata direttamente dalle testimonianze dei rifugiati in un modo tutto nuovo, combinando due generi apparentemente molto distanti fra loro: il musical e il documentario. In questo film l’ironia diventa la sorprendente arma per raccontare una tragedia e i rifugiati non si limiteranno a raccontare il loro passato e la perdita della loro identità ma lo canteranno e lo

danzeranno attraverso le musiche di Pivio e Aldo De Scalzi e le coreografie di Matteo Gastaldo.

Realizzato da Sergio Basso, regista le cui opere hanno partecipato a diversi festival internazionali quali: Locarno, Annecy, Nyon, Beijing,Torino, Mosca, Rio de Janeiro, Toronto. Durante la sua carriera ha ottenuto una nomination ai Globi d’Oro (Giallo a Milano) e il Premio Solinas (Dimmi chi sono).

La pellicola è prodotta e distribuita da La Sarraz Pictures che dal 2004 ha realizzato più di venti progetti tutti presentati e molto spesso premiati nei più prestigiosi festival di cinema. La Sarraz mira alla ricerca e alla valorizzazione di autori e storie in grado di offrire sguardi e punti di vista originali, innovativi ed inediti. Il film uscirà con il patrocinio di Amnesty International Italia.