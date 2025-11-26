Si è accasciato nel marciapiede ed è morto dopo pochi minuti. L’ospedale Villa Sofia a lutto per la morte di dipendente amministrativo di 58 anni.

L’uomo in via Leonardo da Vinci, a Palermo è stato stroncato da un malore improvviso mentre si trovava all’altezza del civico 360. La tragedia è avvenuta sotto gli occhi di automobilisti e passanti che hanno subito compreso la gravità della situazione.

L’uomo, un dipendente amministrativo dell’ospedale Villa Sofia, si è accasciato all’improvviso accanto al marciapiede. Alcuni presenti hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno tentato a lungo di rianimarlo ma ogni sforzo si è rivelato purtroppo inutile.

I carabinieri hanno delimitato l’area in cui è morto il 58enne con il nastro bianco e rosso. Sul luogo si sono radunati familiari, colleghi e amici della vittima.