l'istituto internazionale si trova a palermo

Proprio a partire dal forte impegno di 12 giovani, per la prima volta, si realizza il sogno di una formazione internazionale euro-mediterranea in Sicilia e nel sud Italia; sono infatti i primi diplomati del Gonzaga International School Palermo (ISP). Alcuni di loro sono studenti all’ISP dal 2008, anno nel quale l’International School è stata fondata dalla Compagnia di Gesù, nell’ambito del progetto dell’Istituto Gonzaga.

Formarsi all’insegna della multiculturalità

All’interno della missione educativa dei gesuiti, da sempre orientata all’internazionalità, la scelta di aprire una scuola internazionale IB proprio a Palermo deriva dalla consapevole determinazione di offrire un servizio importante per i giovani del sud e per quanti vogliono aggiungersi alla grande sfida di formarsi all’insegna della multiculturalità, intereligiosità e cittadinanza globale.

I Paesi di provenienza degli studenti

I giovani impegnati, sono, oltre che italiani, ragazzi e ragazze del Bangladesh, Filippine, Sri Lanka, Stati Uniti, Germania, Brasile.

La scuola che forma cittadini del mondo

Il Diploma Program IB della scuola internazionale, rivolto a studenti di età tra i 16 e i 18 anni, è nato 1968 infatti con lo scopo di formare un mondo di pace e solidarietà ed è oggi universalmente riconosciuto come un programma che consente l’ingresso in tutte le maggiori università italiane e del mondo. Unica scuola accreditata dall’International Baccalaureate nell’Italia meridionale, l’ISP, attraverso l’utilizzo dell’inglese come prima lingua d’insegnamento e di una pedagogia attiva e coinvolgente, vuole formare cittadini del mondo, aperti e solidali, pronti alle sfide di una società sempre più globale e interconnessa.

Il Gonzaga Isp

Il Gonzaga ISP è così una scuola internazionale IB, che propone un percorso scolastico completo, dai 2 ai 18 anni e che offre un prestigioso titolo finale di scuola secondaria di secondo grado (ai sensi della legge n.738 del 1996) riconosciuto in Italia come diploma di liceo scientifico o di liceo delle scienze umane, valido sia per l’accesso all’Università in Italia e all’estero sia per la partecipazione ai concorsi pubblici.

Lo studio collegato al mondo reale

A parlare della sua esperienza è il giovane Francesco Salamone che ci riassume le caratteristiche principali dell’High School dell’ISP.

“In questi anni ho intrapreso un percorso davvero molto particolare perché, rispetto alla scuola italiana è stato strutturato in un modo tale da dare molta indipendenza a noi ragazzi. Ci è stata offerta la possibilità di studiare alcune materie con una impostazione di approfondimento avanzata in grado di essere collegata al mondo reale. Ad esempio abbiamo fatto dei progetti di ricerca personali collegandoli ad eventi del mondo reale. Nel mio caso, in particolare, ho realizzato una ricerca, in tema di business, sulle teorie motivazionali al lavoro, prendendo in considerazione aziende di tutto il mondo. C’è stata una grandissima apertura proprio nel metodo dell’insegnamento – ha continuato il giovane – verso i diversi paesi e le culture del mondo; i diversi temi, infatti, sono stati affrontati globalmente nella prospettiva ampia di diventare dei futuri cittadini del mondo. Ci siamo formati pure per una migliore analisi e riflessione, infatti, su quelle che sono le strade e le possibili soluzioni per affrontare i problemi del mondo”.

Gli studenti coinvolti in attività di volontariato

Personalizzazione, protagonismo nel processo di apprendimento e di crescita, apertura al mondo e alle diverse culture sono tra i tratti più distintivi del progetto pedagogico del Gonzaga International School Palermo.

Gli studenti del diploma nel loro programma di studi, hanno inserito pure l’impegno sociale e solidale. Aiutare chi ha bisogno per essere dei buoni cittadini del mondo, impegnati per migliorare la società è uno degli elementi cardine del progetto.

Gli studenti, infatti, sono coinvolti in attività di volontariato nazionale ed internazionale in Kenya, in Romania e in alcune realtà della città.

L’impegno sociale

“Un aspetto significativo è stato, inoltre, l’impegno sociale inserito dentro il nostro percorso di studi. Molti miei compagni hanno fatto esperienze molto belle di volontariato fuori. Io non ho avuto modo di fare questa esperienza anche a causa della pandemia; ho fatto, però, online una esperienza simile di volontariato con una azienda no-profit americana di supporto al lutto per bambini e adolescenti. Tutto ciò mi ha permesso di conoscere come entrare in queste forme di aiuto verso gli altri. Adesso continuerò a studiare per conoscere i grandi sistemi e per cercare di rispondere sempre partendo dai piccoli. Per il futuro sto per partire per l’America perchè andrò a studiare Economia e Finanza a Philadelphia nell’università della Pennsylvania”.

Scuola crocevia di popoli e culture nel cuore del Mediterraneo

“Con questi nostri 12 giovani appena diplomati realizziamo davvero un sogno che ci spinge a continuare nella nostra mission. La bellezza di questa terra di Sicilia deriva proprio da un incontro di culture diverse nel centro del Mediterraneo – dice Padre Vitangelo Denora, Direttore Generale del Gonzaga Campus – che oggi può essere riproposto con rinnovato coraggio e determinazione. Il nostro desiderio forte è quello di attrarre studenti in Sicilia da tutto il mondo ed in particolare dal sud, dal mediterraneo. Come gesuiti, nei nostri percorsi educativi, crediamo molto nella formazione di persone che con competenza, coscienza, compassione e impegno cercheranno di rispondere, in una prospettiva ampia, ai bisogni della società locale ed internazionale. Il Programma IB ci da tutti gli strumenti concreti per realizzare questo nostro ideale”.

Una opportunità aperta a tutti

La scuola internazionale, negli ultimi anni, si sta impegnando per essere sempre più accessibile a tutti coloro che volessero intraprendere questo tipo di formazione grazie a delle borse di studio messe a disposizione da privati e ad una interessante iniziativa fortemente voluta dal Gonzaga Campus all’interno delle attività della recente fiera missionaria: la costituzione di un “fondo educazione”.

“Abbiamo pensato che oggi come all’inizio della nostra storia la migliore forma di servizio e carità che possiamo fare al nostro mondo è offrire una buona educazione alle nuove generazioni, una educazione che possa essere proposta a tutti – continua Padre Denora -. Crediamo che donare per questa causa sia un importante passaggio culturale che può portare nuove risorse ed energie per i nostri giovani e per un mondo migliore”.