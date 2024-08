“L’impegno per i diritti sociali è rimasto immutato, lo abbiamo ereditato e lo portiamo avanti nella nostra iniziativa quotidiana a livello regionale e nazionale. Forza Italia è viva e con il risultato raggiunto alle recenti elezioni europee, con il 2% in più rispetto alle politiche, dimostra di mantenere il consenso perché continua a portare avanti le battaglie di libertà e di tutela dei diritti civili”. Lo ha detto a TgCom24 il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.

“Parola libertà era e rimane nel Dna di Forza Italia”

Il governatore dell’Isola ha continuato: “La parola libertà era e rimane nel DNA di Forza Italia. Moltissime volte l’ho sentita pronunciare a Silvio Berlusconi, con il quale ho condiviso tanti anni di impegno. Libertà significa anche convivenza sociale accettabile all’interno delle carceri. Da presidente del Senato ho girato varie strutture carcerarie, sottolineando più volte che un paese civile si misura anche sulla qualità della vita là dentro. Forza Italia – ha concluso – è viva su questi temi e su quelli dei diritti delle persone. Ancora oggi in Forza Italia vige la regola della libertà di coscienza sui temi etici. Una lezione che abbiamo avuto da Berlusconi e che Tajani con grande senso di responsabilità, autorevolezza e credibilità sta portando avanti e i risultati delle europee lo dimostrano”.

Forza Italia raduna i giovani a Bellaria, Tamajo “Scommessa su futuro”

Dal 6 all’8 settembre, Forza Italia ha scelto Bellaria come teatro per la sua convention nazionale dedicata ai giovani. Un appuntamento importante, non solo per lanciare nuove forze nel partito, ma anche per consolidare il ruolo di Forza Italia nel panorama politico nazionale.

“Un ruolo che, oggi più che mai, appare centrale in un contesto dove il Terzo Polo sembra essere svanito, lasciando un vuoto che i moderati possono e devono colmare. I sondaggi recenti danno segnali incoraggianti per Forza Italia, che si posiziona come un punto di riferimento essenziale per l’area moderata”, ha detto l’assessore alle attività produttive della Regione Sicilia, Edy Tamajo.