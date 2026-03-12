La Regione Siciliana prosegue l’impegno a sostegno delle persone più fragili. L’assessorato regionale della Famiglia e delle politiche sociali ha stanziato oltre 20 milioni di euro destinati alle persone con disabilità gravissima per il pagamento del beneficio economico relativo al mese di febbraio 2026.
Le risorse rappresentano uno degli strumenti principali attraverso cui la Regione sostiene le famiglie che assistono persone con condizioni di gravissima non autosufficienza, spesso bisognose di assistenza continua.
Fondi alle Asp per oltre 15 mila persone
Lo stanziamento complessivo ammonta a 20.629.817 euro e proviene dal “Fondo per la disabilità e per la non autosufficienza”, capitolo del bilancio regionale dedicato agli interventi sociali per le categorie più vulnerabili.
Come indicato nel comunicato “le risorse saranno destinate a tutte le Asp dell’Isola sulla base della comunicazione del numero delle persone colpite da disabilità gravissima”.
Secondo gli ultimi dati disponibili, “I soggetti censiti a gennaio 2026 risultano oltre 15 mila“. Un numero che evidenzia l’ampiezza della platea coinvolta e la dimensione di un fabbisogno assistenziale che interessa migliaia di famiglie siciliane.
Il contributo economico regionale consente di sostenere le spese legate all’assistenza quotidiana e rappresenta un aiuto concreto per chi vive situazioni di forte fragilità e dipendenza assistenziale.
