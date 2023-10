La presentazione dell’evento di caratura nazionale

Sarà la città di Palermo ad ospitare la conclusione dei Disability Pride 2023 dopo ben 7 manifestazioni che hanno attraversato le città di Torino, Genova, Milano Taranto, Roma e Bologna. Il Disability Pride Palermo si svolgerà questo week end, il 21 e 22 ottobre. La manifestazione è stata presentata oggi nella sala Onu del Teatro Massimo a Palermo alla presenza dell’assessore alle Pari opportunità di Palermo Rosi Pennino, del portavoce del Palermo Pride Luigi Carollo, del Garante della Disabilità Pasquale Di Maggio e del Sovrintendente del Teatro Massimo Marco Betta. La manifestazione è nata negli Stati Uniti negli anni ’90, in Italia ha preso forma nel 2015 proprio in Sicilia con l’Handy Pride a Ragusa e provincia. Ha già fatto tappa a Palermo, in forma stanziale, ai Cantieri Culturali della Zisa nel 2016.

I tavoli tematici

Il comitato promotore siciliano, nato agli stati generali Lgbtqia+& Disability nel luglio del 2022, si è consolidato partecipando alla parata organizzata dal coordinamento Palermo Pride il 24 giugno scorso. Sabato 21, il Disability Pride Palermo 2023 si svolgerà ai Cantieri Culturali della Zisa. Allo Spazio Bottega 4 ci sarà il laboratorio creativo per la parata e banchetti di distribuzione del materiale informativo. Nello spazio conferenze del Cre.Zi.Plus previsti tre tavoli di lavoro tematici (in presenza e online). Alle 10 apertura e iscrizione ai tavoli di lavoro; dalle 10.30 alle 12.30 disabilità invisibili o non evidenti e neuro divergenze. Dalle 14.30 alle 15.30 barriere architettoniche e sensoriali. Dalle 15.30 alle 16.30 vita indipendente: tra assistenza e autonomia. A seguire, assemblea plenaria conclusiva allo Spazio Bottega 4.

La parata

Domenica 22 ottobre si scende in strada per una “parata colorata e inclusiva”. In testa ci sarà un trenino turistico per le persone con difficoltà motorie e per chi si stanca, accompagnato da performance di diversi artisti: i Cous Cous Cumbia, Tempo Mc (beatbox), i Ragazzi Beyfal, Andrey da Torino e Alexander Relax da Palermo. Lungo il corteo è prevista una safe area più tranquilla e meno rumorosa, nella quale trovare acqua fresca, tappi anti rumore, info sull’assistenza e la mappa dell’accessibilità (vi sono segnati pure i bagni accessibili lungo il percorso), con le zone di decompressione o defaticamento. La partenza della parata è prevista in piazza Ruggero Settimo, davanti al Politeama Garibaldi, in direzione via Ruggero Settimo, con tappa al Teatro Massimo e ai Quattro Canti, dove chi sfila si incontrerà con il gruppo itinerante Sambazita dei Ballarò Buskers, procedendo quindi verso Piazza Pretoria.

Per la conclusione della manifestazione previsti interventi voce, visual show, performance, musica e sfilata di moda divergente e divertente, presentati dalla madrina del Disability Pride Palermo ‘23, la modella e influencer Federica Bambaci, in arrivo dalla costa messinese, e da Domenico Pecoraro dell’associazione Solidarietà ODV Prizzi, in rappresentanza delle aree montane interne.

Le tappe di avvicinamento

Nutrito pure il programma del 20 ottobre: questa mattina presentazione del libro ‘Vedremo’ di Maria Lucia Parisi al liceo Regina Margherita; la quinta edizione del convegno Disability Care all’Università di Palermo (viale delle Scienze, Edificio 12), alle ore 14, su tecnologie e servizi socio-sanitari; dalle 19, Scarrozzata della Movida, tour in carrozzina per i locali del centro storico con tappa al Ballarò Buskers, dove è prevista un’area accessibile per gli spettacoli serali in Piazza San Nicolò all’Albergheria. Per aderire e registrarsi ai tavoli tematici basta scrivere a disabilitypridepalermo@gmail.com indicando nome della realtà, referenti, con e-mail e numero di telefono. Sarà inviato un modulo da compilare on-line. Si può condividere su chat e social per organizzare per promuovere l’evento: instagram: https://www.instagram.com/disabilitypridepalermo/ e su facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=61551791218195.



