una vera e propria discarica a cielo aperto e un’intera strada abbandonata e in stato di degrado. E’ quanto accade in via Augusto Platen una strada di Palermo alle spalle dell’Assessorato regionale di agricoltura e foreste.

A denunciare la situazione che definisce vergognosa è Giuseppe Li Causi storico di Franco Franchi e Ciccio Ingrassia che documenta con immagini quello di cui parla.

“Qui si vive in queste condizioni da tempo – denuncia – senza che nessuno se ne occupi. Strada sporca, rifiuti ingombranti abbandonati e tanto altro”.

La denuncia riporta anche un amaro sfogo “Ma come mai con un assessorato li vicino non si riesce ad evitare tutto questo scempio?” Una domanda che forse ci si dovrebbe porre anche per altre strade di Palermo con o senza assessorati vicini