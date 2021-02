Le indagini dei finanzieri

I finanzieri della Tenenza di Corleone hanno sequestrato una discarica abusiva di rifiuti pericolosi.

Le Fiamme Gialle hanno individuato un appezzamento di terreno sito nel comune di Corleone (Pa), all’interno del quale erano accatastati diversi rifiuti speciali.

Successivamente, insieme a due tecnici comunali del Comune nell’area estesa 220 metri quadri sono stati trovati 250 chili di serbatoi e lastre di eternit non integre, mille chili di sfabbricidi, pneumatici, scarti plastici, scarti metallici, bottiglie di vetro per un totale complessivo di circa 2.000 kg, conferiti illegalmente da soggetti ignoti.

Per i fatti sopra descritti, costituenti fattispecie penalmente rilevanti ai sensi del Testo Unico in materia di tutela ambientale (art. 256, comma 1 e 3, del D.LGS. 152/2006) e punite con l’arresto da 6 mesi a due anni e con l’ammenda da €. 2.600 a €. 26.000, è stata inoltrata, alla competente Autorità Giudiziaria, apposita comunicazione di notizia di reato nei confronti di ignoti mentre l’area adibita a discarica abusiva è stata sottoposta sequestro preventivo (ex art. 321 c.p.p.).

Il sindaco della Città di Corleone dovrà iniziare le operazioni di bonifica.