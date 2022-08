su proposta della deputata del M5S roberta schillaci

Trasporto pubblico, sono tanti i disservizi nei collegamenti marittimi e su gomma in Sicilia.

Lo denuncia la deputata regionale del M5S, Roberta Schillaci che ha compiuto anche una serie di atti ispettivi.

“Inadempienze insopportabili”, istituito Comitato tecnico

Spiega la deputata: “Sono diventate davvero insopportabili le inadempienze da parte delle società di trasporto.

Ecco perché, attraverso una norma in variazione di bilancio, ho istituito un Comitato tecnico proprio per vigilare su quanto accade e sulla regolarità dei contratti e delle convenzioni tra le compagnie e la Regione siciliana”.

Comitati del genere, puntualizza la deputata, esistono già in altre regioni italiane.

Il Comitato tecnico, chi ne fa parte

“Questo Comitato – prosegue Schillaci – è costituito da due rappresentanti del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità, due rappresentanti delle società di trasporto, e infine da un rappresentante dell’associazione dei consumatori. Siamo stanchi di avere dei servizi davvero inefficienti”.

Ritardi e altre criticità

Conclude la deputata: “Anche recentemente sono stati segnalati dai viaggiatori e pendolari disagi nei collegamenti soprattutto marittimi. Spesso le corse ‘saltano’ e vorremmo capire perché. Il Comitato vigilerà sul corretto adempimento dei contratti e delle convenzioni che riguardano le società di trasporto sia marittimo che su gomma. Spesso navi e aliscafi arrivano a destinazione in ritardo. Altri disservizi riguardano poi la manutenzione, il mancato rispetto degli orari, la pulizia dei mezzi di trasporto che spesso sono molto datati e andrebbero sostituiti. Insomma, vogliamo servizi di trasporto più efficienti per i siciliani ma anche per i turisti”.

La nave Genova-Palermo arriva con 19 ore di ritardo

Disservizi che sono quasi all’ordine del giorno. Proprio ieri vi abbiamo raccontato dei disagi al porto di Palermo per il traghetto della Grandi Navi Veloci, arrivato da Genova con oltre 19 ore di ritardo. L’arrivo era previsto per le 17.30 di lunedì ma per una serie di ritardi accumulati il traghetto è arrivato a Palermo solo il giorno successivo alle 12.

Non si tratta del primo ritardo per lo stesso traghetto. Tante le proteste dei passeggeri.

La Grandi Navi Veloci, per ovviare ai ritardi, anche dei passeggeri che aspettavano a terra, ha predisposto la partenza di due navi da Genova per Palermo.

Il ritardo, ha fatto sapere la compagnia, è attribuibile ad un’avaria all’impianto di refrigerazione di uno dei motori principali del traghetto Excelsior, motivo per cui si è dovuto procedere a lavori di manutenzione durati alcune ore.