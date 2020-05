Distaccamento di Petralia dei vigili del fuoco sottodimensionato, protesta dei sindacati

Ignazio Marchese di

02/05/2020

Il distaccamento dei vigili del fuoco di Petralia (Pa) è sotto dimensionato e i sindacati chiedono un intervento immediato al comando provinciale. “Siamo consapevoli dei vari provvedimenti di questo comando legati all’emergenza sanitaria Covid-19, ma è pur vero che non si può mantenere declassato l’operatività di un distaccamento, componendo una squadra ridotta, che dista circa 100 chilometri da Palermo con una sede viaria compromessa la cui percorrenza è di circa due ore, lasciando i colleghi alla mercé della buona sorte – dice il segretario provinciale del Conapo Benedetto Chiavello – In caso di gravi emergenze molto gravi, come ad esempio un terremoto, la sicurezza del personale e dei cittadini sarebbe compromessa. L’assegnazione del personale per la sede di Petralia debba andare in deroga ad ogni forma di regola e disposizioni e con la massima celerità, garantendo i minimi operativi previsti per legge”.

