Intervento della guardia di finanza

I Finanzieri del primo nucleo operativo metropolitano di Palermo hanno sequestrato uno stock di mascherine chirurgiche in vendita in violazione delle norme riportate nel codice del consumo.

La segnalazione è arrivata da un cittadino che ha raccontato che in una farmacia a Palermo erano in vendita mascherine chirurgiche provenienti da paese extra-Ue, posti in vendita in singole confezioni, tutte prive delle indicazioni in lingua italiana, come previsto dagli articoli 9 e 11 del Codice del Consumo.

I finanzieri hanno sequestrato oltre 700 mascherine e a segnalare il titolare della farmacia alla locale Camera di Commercio per la multa che ammonta ad un massimo di 25.000 euro.