Intervento dei finanzieri di Termini Imerese

A bordo di un’auto non si sono fermati ad un posto di controllo ad Altavilla Milicia (Pa) della guardia di finanza.

Attraverso la targa i militari sono risaliti al proprietario dell’auto che non aveva mai conseguito la patente di guida, inoltre, il veicolo, oltre ad essere privo di assicurazione Rc auto, era già sottoposto a fermo e a sequestro amministrativo.

L’auto è stata confiscata e scattava una multa da 10 mila euro.

I due automobilisti sono stati sanzionati anche per aver violato le previsioni normative in materia di contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19, in quanto circolavano al di fuori del comune ove sono domiciliati in assenza di comprovate esigenze lavorative, di necessità o per motivi di salute.